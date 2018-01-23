林佳龍批霸凌 藍營反駁栽贓

2018年01月23日 04:10 中國時報 盧金足 、 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

107年總預算遭擱置，台中市長林佳龍22日火力全開，抨擊國民黨少數霸凌多數，不符民主程序。（盧金足攝）

台中市107年總預算遭擱置，市長林佳龍22日在市政會議火力全開！抨擊國民黨從以前高鐵到前瞻計畫都在擋，差點讓高鐵變廢鐵，批藍力不如人，理又說不過去，無黨和超黨派都盼審預算，國民黨卻霸住主席台，以少數霸凌多數，不符民主程序。國民黨團則呼籲林佳龍停止惡意栽贓，反駁說市長眼中若真有法治，就不會嘴上抹黑國民黨團阻礙市政，力推計畫沒有審議通過卻違法動支的預算。

燈籠沒了 綠怪藍軍

林佳龍指出，若議會國民黨占絕對多數，他們要刪預算市府只能接受；但包括民進黨團、無黨與超黨派等多數議員都要審預算，國民黨卻以占領主席台，杯葛預算進入大會討論與表決，民主政治要訴諸「力與理」，力代表席次與民意，不然就要以理說服大家。

林佳龍強調，現在是台中發展關鍵時刻，要請出席市政會議的國民黨議員代表與里長，可以向議員說明，讓預算及早通過。

「總預算至今尚未通過，燈籠沒有了，要怪都去怪國民黨！」市議員何敏誠說，這很現實，預算未過承辦人怎麼敢蓋章？江肇國表示，燈籠不是市府的問題，國民黨每次政黨協商都撂下一句「就是為了選舉啦！」太不理性。

捍衛荷包 反對烏龍

國民黨市議員楊正中說，林市長你惱羞了嗎？你說「少數霸凌多數」，怎麼不說「多數打壓少數」，議會席次較少的國民黨議員為捍衛市民荷包，拒絕不合理預算；政黨協商時決議還要經過你的同意，這樣的「力」令人瞠目結舌！

楊正中指出，林佳龍的「理」只在堅持烏龍預算，當首長用人民納稅錢租高檔房子居住、當辦公廳舍的租金是高檔七期價格、有行政院中辦還堅持花錢租台北辦公室、喊預算沒過影響民生，你卻照樣出國。

(中國時報)