大地休養生息 2月禁入玉山

玉山22日清晨下了14分鐘的雪，圖為從北峰氣象站觀看主峰，一般民眾根本看不到雪況。（中央氣象局提供）

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中國時報
／南投報導

深冬玉山常冰封！著眼於登山安全、讓大地休養生息，玉山國家公園管理處將於2月實施玉山「靜山」；從月初到月底，主、群峰步道禁止進入或登頂；1月或3月非靜山期間，若積雪或降雪範圍達到一定程度，也將啟動雪地管制。

實施10多年 成果豐

玉山國家公園管理處處長林文和表示，玉山敬山與靜山活動緣起2005年，管理處沿襲早期鄒族、布農族「敬畏聖山」、「虔敬謙卑」理念，希望雪季玉山在不受侵擾下，自然休養生息，實施靜山管制以求永續。

林文和說，靜山定位與封山並不相同。靜山禁止入園對象，排除學術研究、監測、訓練或雪地裝備齊全專案申請者；封山是全面禁止入山。

初辦前2年，管制期間從節氣的「大雪（通常為1月20日）」到「春分（通常為3月21日）」長達2個月，後來檢討調整改為整個2月；靜山期間外，若海拔3402公尺排雲山莊積雪厚度超過5公分，或下雪下到3000公尺左右的白木林，比照靜山管制。

林文和指出，靜山實施10多年來成果豐碩，公告停止入園期間，主群峰各步道常見有山羊個體與台灣黑熊足跡，顯見沒有人類侵擾下，野生動物趨於活躍！

學術研究 專案申請

配合2月靜山，玉管處在去年12月已公告停止入園申請。靜山期間，除非學術物候調查及雪訓專案申請，配有冰爪、冰斧、繩索、吊帶及專業教練帶領者；一般山友不被准許進入的。

新中橫塔塔加路段，由公路總局視路況管制或開放，春節遊客多；行車於2400公尺以上山區道路，應留意是否結冰以策安全。

(中國時報)

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