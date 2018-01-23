夾娃娃機店爆增 治安亮紅燈

2018年01月23日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市去年無人店型態的夾娃娃機店如雨後春筍般林立，光是市府統計數字就爆增1倍，24小時的無人店雖省人事成本，卻衍生竊盜、毀損與擾鄰等案件，讓店家旁的住戶十分困擾。

最快1個月可回本

夾娃娃機店是新型態的經營模式，因為無人店省去人事開銷，創業投資門檻不高，去年起在全台快速興起，台南市鬧區街頭幾乎兩、三步就出現一家，許多店面都重新裝潢，改放置夾娃娃機營業。

市府財稅局統計，台南市2017年的夾娃娃機經營業者約250家，較2016年增加1倍，目前共6100部機台。但經營夾娃娃機的陳姓業者表示，坊間的實際機台可能不止這數字。

娃娃機業者經營模式分為場主與台主，場主找地裝潢，購置機台到店內擺設，創業成本不到100萬元，購入的機台，可分租給有意合夥的朋友，每月租金價格約5000元，分攤創業風險，根據業者經驗，生意好時，1個月就可回本。

管理出現灰色地帶

市議員邱莉莉服務處主任林義文最近就曾接獲民眾投訴的服務案件，稱許多年輕人深夜徘徊夾娃娃機店，「夾到也尖叫，夾不到也尖叫」十分擾鄰；也有民眾一直夾不到，火氣上來就破壞機台，警方更曾獲報娃娃機內的物品遭竊案件。

夾娃娃機店在管理還有灰色地帶，主管機關是經發局，卻只負責營業登記，無管理權責，財稅局無法掌握正確機台數，做為課徵稅額。消防局、警察局的查緝作為處於被動，夾娃娃機店頻頻發生毀損、竊盜、擾鄰等案件，若未妥善管理恐衍生更多治安問題。

(中國時報)