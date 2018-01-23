返鄉出遊 搭大眾運輸避塞車

2018年01月23日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

公路總局22日提出春節2月15至20日交通疏運計畫，協助民眾避開車潮順利返鄉及出遊，台3線相關工程會在連續假期前完工；台灣燈會主燈區將交通管制；台3線轉雲212前往劍湖山、台19線往北港朝天宮常壅塞，建議搭大眾運輸工具。

燈會期間設接駁車

公路總局第五區養護工程處副處長汪令堯表示，為紓解春節車潮，台3線斗六石榴班橋伸縮縫整修工程將在春節前完工，恢復雙向4車道通行，台3線轉雲212前往劍湖山遊樂區、台19線往北港朝天宮等路段，以及台78線古坑系統交流道常於收假前一日配合國道匝道儀控，導致車多回堵，盡量搭乘大眾運輸工具，或避開車潮。

日統客運優惠50元

該養護工程處交通管理及控制中心主任吳萬龍指出，今年台灣燈會2月16日至3月11日在嘉義縣舉行，活動期間主燈區交管，規畫了太子大道、博愛路、健康路及信義二路等為徒步區，並於高職嘉義站、台鐵嘉義及南靖站、嘉義與斗六棒球場等處提供接駁車。

雲林監理站站長吳孟峰說，日統客運雲嘉地區往返台北地區班車共計4條路線、每日大約72班次，預估春節期間可疏運近2萬2000人次，春節期間搭乘可享全票優惠50元，使用電子票證轉乘市區客運一段票免費；轉乘公路客運8公里免費。

吳孟峰提醒，搭乘高鐵旅客可以於高鐵雲林站轉乘台西、嘉義暨雲林客運，班車每日計有158班次，相關的乘車資訊，可以下載iBUS公路汽車資訊APP查詢相關資訊。

(中國時報)