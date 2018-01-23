勞檢違規 慶富罰245萬居首

高市勞工局22日公布106年勞檢成果，希望企業主營造合法工作環境，並解決低薪、超時問題。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高市勞工局22日公布106年勞動檢查成果，違規罰金近6千萬，創下新高，主因是企業主對《勞基法》修法後新制一知半解，或是裝傻不願配合，其中以慶富造船最大宗，多次欠薪、不給資遣費等因素，總計挨罰245萬元。

輔導稽查量 六都第3

勞工局長鄭素玲指出，去年輔導及稽查量達4392件，為六都中第3名，裁處1295家，罰金高達5997萬元，創下歷年之最。勞檢達成率122％、處分率22.6％。

她表示，5大違法行業為批發零售業、住宿餐飲業、製造業、社會服務業及其他工商服務業，這些產業普遍起薪低、工時長，易出現薪資計算錯誤，超時挨罰比例亦遠高於其他產業。

5行業 挨罰比例最高

勞動條件科長羅永新提及，企業違法部分，以慶富造船裁罰金額最高，主要是積欠勞工薪資，每個月欠薪就祭出加重處分，另沒給付資遣費及開立服務證明，違反5條裁罰245萬元。

羅永新說，其次為旗勝科技，面對季節性訂單，須滿足客戶需求，但人員不足而延長工時，第七次違法加重處罰，累計違反3條裁罰96萬元。第3為龍邦保全累積違反7條、挨罰64萬元。

勞工局統計，去年5大違法態樣為「未依法給付加班費」、「連續出勤工作」、「超時工作」、「未給付休假日工資」、「出勤紀未詳實記載」。然而，現有勞檢人力僅20位滿編，每年基本需處理200案，工作相當吃力。

(中國時報)

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