遊子返鄉創業 重振牛蒡雄風

曾經夢想環遊世界的陳易彣（左），最終決定與男友共同創業，藉由產品行銷故鄉這美麗農村。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

從小就夢想環遊世界的31歲陳易彣，大學畢業後就開始遊歷各國，累積去過20幾個國家，且日前已在澳洲找到工作的她，因為親友一句「最後還是要回家」的親情喊話，最終決定返鄉札根，用地方農產牛蒡創業，順勢推銷故鄉。

差點定居澳洲 為母回台

「工作跟房子都找好了。」談到這事，陳易彣口氣中透露著可惜，但她直言並不會後悔，喜好大自然的個性，讓她夢想到世界每個角落去流浪，走過歐洲7個國家、紐、澳、日、韓，數著數著已經造訪20幾國，是畢業10年間最珍貴的生活養分。

她說，因為家裡開幼稚園，自從懂事後就幫家人在園裡照顧孩子，知道畢業後回家就必須接掌家業，所以每段時間就固定出國流浪，也習慣在國外生活的一切。

去年當她告訴母親要在澳洲定居生活時，媽媽便開玩笑地說「我身體不舒服沒人照顧」，不斷的親情喊話，最終在親友一句當頭棒喝下，她決定留下。

品牌歸香 養生飲品熱賣

「既然決定留在故鄉，就要做點有意義的事。」出生歸來地區的陳易彣說，家鄉位於屏東市郊，主要以牛蒡、豆薯及青蔥為主要作物，不過隨著農村凋零，人口外流嚴重，她思考著如何以農作物為創業主軸，最終研發出牛蒡豆漿、冬瓜茶，還有豆薯紅茶等飲品。

因為主打著養生飲品，意外在健身房熱賣，雖然價格是市售豆漿2倍以上價格，但曾創下一天賣下100多罐的紀錄；把品牌名稱取做「歸香」，除了描述自己歸鄉的心情，也期盼這條創業路，能順勢幫助家鄉的農民及產業，藉此推銷這個美麗的地方。

(中國時報)

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