周邊塞 停車費調漲

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中國時報
／台北報導

北市迪化年貨大街2月1日起跑，今年活動範圍擴大到寧夏夜市、後站商圈、華陰街商圈等區域，預計將湧入大量人潮，北市警局已規畫期前交通疏導，行經年貨大街周邊公車也將加密班次，部分路邊及路外停車場活動期間將調漲費率，提升停車周轉率。

農曆春節愈來愈近，民眾趁著假日採買年貨，上周商圈旁的大稻埕公園地下停車場滿位，數十輛排隊進場車輛塞在歸綏街、延平北路，交通秩序混亂。

今年年貨大街將在2月1日到14日登場，北市停管處指出，活動期間將調整商圈內路邊和路外停車場收費。其中西寧北路（民生西路至市民大道段）、塔城街（南京西路至市民大道段）及民樂街（歸綏街至南京西路段）等兩側路邊收費車格，將從每小時40元調整為50元。

另外，大稻埕公園地下停車場、朝陽公園地下停車場、塔城公園地下停車場，假日活動期間調整為每小時60元，非假日每小時40元；3號水門（含堤防外圍牆邊）堤外停車場及5號水門堤外停車場，假日活動期間調整為每小時50元，非假日每小時40元。

民眾可多利用大眾運輸工具，北市公運處表示，迪化年貨大街周邊有民生西路口、大稻埕碼頭、迪化街等11個公車站位，共33條路線行經；榮濱年貨大街周邊則有第二果菜市場、台北魚市等5個站位、9條公車路線，活動期間將機動加密班次，以便疏運乘客。

(中國時報)

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