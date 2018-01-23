鋼琴大師來上課 學童賺到了

日裔鋼琴大師藤田梓教授親自指導大觀國小同學演奏技巧，能見到偶像大師小朋友們非常開心。（王揚傑翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

享譽國際的日裔鋼琴大師藤田梓教授，在台40年間致力推廣鋼琴教育，曾策辦台灣唯一的蕭邦鋼琴大賽，啟發國內眾多音樂人才。22日藤田梓特地到板橋大觀國小，指導平均僅12歲的小小音樂家演奏鋼琴技巧，小朋友則大呼幸運，上了一堂大師級音樂課。

高齡84歲的藤田梓教授1961年來台後便根留台灣，1985年創辦中華蕭邦音樂基金會，並策辦了台灣唯一的蕭邦鋼琴大賽，提供國內年輕鋼琴演奏家走向國際舞台的契機，數十年來已在國內舉辦了數百場音樂比賽及音樂會，貢獻居功厥偉。

藤田梓22日受文化局邀請，到大觀國小指導學童鋼琴，小朋友興奮地表示，過去都是透過學校課本、報章雜誌認識藤田梓，能見到偶像大師覺得非常開心。

6年級同學高郁理說，從3歲半開始學琴，未來已決定要報考音樂班，沒想到能受到大師指導，老師的每一個音色都能傳達出音符的表情，聽了非常感動收穫也相當多。

藤田梓說，看到這麼多孩子對音樂的熱情和專注，覺得很感動，台灣的音樂能量豐沛，很多孩子從小開始學音樂，除教學資源，孩子們更需要表現的舞台。

文化局表示，近年持續將優質的藝文資源及演出帶到新北市，讓藝術教育的種子持續深耕學校、社區及巷弄等各個角落，如文化局已連續辦理5年的「新北藝術駐市」活動，邀請到雲門舞集進駐校園以「校園示範演出」、「劇場示範演出」，讓孩子用更輕鬆的方式接觸到多元的藝文活動。

(中國時報)

周邊塞 停車費調漲 不會拼圖剪紙 可能出現病灶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。