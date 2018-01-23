鋼琴大師來上課 學童賺到了

2018年01月23日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

享譽國際的日裔鋼琴大師藤田梓教授，在台40年間致力推廣鋼琴教育，曾策辦台灣唯一的蕭邦鋼琴大賽，啟發國內眾多音樂人才。22日藤田梓特地到板橋大觀國小，指導平均僅12歲的小小音樂家演奏鋼琴技巧，小朋友則大呼幸運，上了一堂大師級音樂課。

高齡84歲的藤田梓教授1961年來台後便根留台灣，1985年創辦中華蕭邦音樂基金會，並策辦了台灣唯一的蕭邦鋼琴大賽，提供國內年輕鋼琴演奏家走向國際舞台的契機，數十年來已在國內舉辦了數百場音樂比賽及音樂會，貢獻居功厥偉。

藤田梓22日受文化局邀請，到大觀國小指導學童鋼琴，小朋友興奮地表示，過去都是透過學校課本、報章雜誌認識藤田梓，能見到偶像大師覺得非常開心。

6年級同學高郁理說，從3歲半開始學琴，未來已決定要報考音樂班，沒想到能受到大師指導，老師的每一個音色都能傳達出音符的表情，聽了非常感動收穫也相當多。

藤田梓說，看到這麼多孩子對音樂的熱情和專注，覺得很感動，台灣的音樂能量豐沛，很多孩子從小開始學音樂，除教學資源，孩子們更需要表現的舞台。

文化局表示，近年持續將優質的藝文資源及演出帶到新北市，讓藝術教育的種子持續深耕學校、社區及巷弄等各個角落，如文化局已連續辦理5年的「新北藝術駐市」活動，邀請到雲門舞集進駐校園以「校園示範演出」、「劇場示範演出」，讓孩子用更輕鬆的方式接觸到多元的藝文活動。

(中國時報)