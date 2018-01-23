不會拼圖剪紙 可能出現病灶

2018年01月23日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

做事東摸西摸，你的孩子可能患有「視知覺障礙」！衛生福利部桃園醫院兒童復健治療中心組長郭穠榛指出，視知覺障礙並非視覺有問題，而是明明視力沒有問題，卻常漏看東西，「只看自己想看的，其他都分心」，抄寫會漏行跳字、對空間感活動例如拼圖、剪紙的表現很差，或是對於文字、畫圖總是學不會，就是視知覺出現問題的病灶。

郭穠榛舉例，不少案例中的小朋友個性活潑、人際互動佳，但不知道為什麼總是遇到符號、文字「沒轍」，本來以為只是小朋友做事不用心，家長回家後自行管教，但不管怎麼管教孩子，畫圖及閱讀總是學不會，帶到醫院檢查，才發現有視知覺障礙。

郭穠榛表示，視知覺出現問題的病灶，包括常找不到東西、無法理解閱讀的文字且很快失去興趣、對於畫圖單字和標誌的辨識感到困惑、學新事物很慢很沒效率、學新字容易漏筆畫或多筆畫、寫字大小不一、字跟字的間距忽大忽小或排列不整齊、做事都要摸很久卻不知道他忙什麼，以及會漏掉文字或數字，閱讀或寫字會找不到讀到哪。

郭穠榛表示，視知覺障礙的治療屬職能治療的一種，療程通常以1年為期，每周進行1次治療，約半年就會有起色，課程除了系統進行外，也會透過遊戲進行，例如剪紙活動、仿疊積木、仿畫顏色線條和電腦認知訓練等。

(中國時報)