彰化YouBike 騎乘人次逾1000萬

2018年01月23日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣從2014年5月啟用「微笑單車YouBike」3年多來，縣內共設置68站，已超過1000萬騎乘人次，彰化火車站使用率更是全台第2高；縣府22日邀請破千萬的前、後5名使用者贈送紀念品，鼓勵多騎自行車節能減碳。

彰化縣長魏明谷說，彰化縣是自行車生產基地，特別鼓勵綠色交通推廣自行車、騎乘YouBike，減緩城市交通壅塞；希望未來在彰化縣能有更多好據點建置YouBike。

微笑單車總經理何友仁表示，彰化縣是第2個導入YouBike的縣市，也是中台灣第1，每天都在締造亮眼的新成績；開始每半小時收費5元後，使用率稍降2成，但讓需求著更能騎到車，每輛車平均每天周轉是4.5次。

目前彰化縣內彰化市、鹿港鎮和員林市共建設68站，彰化車站98格最熱門，巔峰時段都準備4、500輛待命，一借走即補上。

YouBike在彰化已融入日常生活，即日起至3月31日騎乘YouBike達10次即可獲得1個抽獎機會、騎20次可獲得2個抽獎機會，有機會拿到iPhone X等。

微笑單車公司承諾，後續設計、印製YouBike旅遊摺頁發送民眾，提供彰化在地旅遊資訊，讓市區交通減少汽、機車的排碳量，提升人文古蹟與鄉鎮深度旅遊便利性。

(中國時報)