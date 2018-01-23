開闢菜園移樹 恐挨罰8萬元

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中國時報
／新北報導

金山區金包里社區發展協會為開闢農園，竟擅自移除中山堂旁2棵龍柏，民眾路過發現拍照PO上網，市府農業局獲報趕抵，要求社區把樹種回原地，後續將派專家勘查，確認樹木是否受損。農業局強調，任何公有管理樹木修剪、移植都須提出申請，違者可處3萬至8萬元罰鍰。

金山區中山堂旁種植龍柏等植物綠美化環境，日前民眾路過發現怪手正在開挖樹木，得知社區要把樹移除改闢菜園種菜，原有樹木要移植至何處卻交代不清，因此拍照PO到臉書「北海岸全民聯盟公社」，引起網友議論。

市府農業局清查後指出，社區未申請移植計畫核准，竟自行移除2棵龍柏，雖然當場要求原地種回，但此舉已經違反《新北市樹木保護自治條例》，將開罰3萬至8萬元。

社區發展協會理事長許斌煌表示，去年水災造成中山堂前樹木嚴重傾斜，影響行人安全，因此決定移植樹木，計畫利用空地開闢農園提供民眾種菜，事前並不知道樹木移植要申請，得知後已經配合種回龍柏。

農業局簡任技正洪勝雄表示，龍柏屬於喬木，根部較長，貿然移植容易受傷，原地種回比移植來的好。只要市府列管老樹或公有管轄行道樹，皆納入樹木保護自治條例規範，不論修剪、移植須提出申請，經核准後才能執行，一旦樹木死亡，除了罰款外，也將依植株價值求償一倍以上。

(中國時報)

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