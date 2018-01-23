Google拍到過世丈夫 妻子感傷

2018年01月23日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

日前在臉書社團《爆廢公社》發文表示，曾經看過國外有人在查看Google Map時「發現了自己已經過世的家人的身影」，沒想到他和弟弟在心血來潮的情況下搜尋花蓮老家，竟看見自己已過世父親的身影，發文者還特別強調：「Google Maps謝謝你把當時的我父親站在路邊，然後腳才剛開完刀的影像拍了下來。」網友也紛紛回應好感人、也想到過世的父親了！

但記者在花蓮縣鳳林鎮找到當事人的妻子鄭太太，發現實情卻與網路上PO文有出入。鄭太太表示，她是親友輾轉告知的，從LINE收到這張街景照片，但她也澄清與貼文者所述事實有些許出入，GoogleMap實景街景拍攝到的那間房子其實不是鄭家，4年前丈夫腳受傷開刀療養，時常到對面阿姨家串門子，身影才會被谷歌拍下。她眼眶泛淚說，看見這照片，就想起最愛的丈夫。

至於她育有三個女兒，沒有兒子，不知道為何貼文者說是兒子，推測「可能是某個親友PO的文章吧！」詢問女兒們也都表示並沒有在網路上張貼文章。

想起最親愛的丈夫，鄭太太說，丈夫是個好先生，也是個好爸爸，非常疼愛自己與女兒，是家中最大的支柱，可惜在4年前因肺炎感染英年早逝，家人都相當想念他。鄭太太也拿出許多她與丈夫的老照片，幾乎都是全家的出遊照，鄭先生抱著女兒臉上洋溢著開心的笑容，鄭太太眼神露出愛意與想念，雖然有些感傷，但更多是甜蜜的回憶，真的非常想念丈夫。

(中國時報)