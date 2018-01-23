參與式預算成果好 加碼聲不斷

腦性麻痺基金會執行長何麗梅（後排左一），以成功讓腦麻女兒黃筱智（中）學會游泳、泳渡日月潭的經驗，讓更多身障兒家長一起水中運動，獲社會局參與式預算補助。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

社會局去年斥資1100萬元推動參與式預算方案，共選出6個社區提出的聯合社區旗艦方案、以及8個社團提出的身心障礙福利服務方案，22日舉行成果發表會，有培訓視力協助員、教身障兒水中優游、增加手語翻譯員等，都獲得社區以及身障者的熱烈好評，紛紛要求「加碼」。

桃園市視障福利發展協進會榮譽理事長江國盛說，老婆陪伴他數十年，讓他生活相對方便，但很多視障者孤單一人，深刻感受到眼前一片黑的困境，他們以17萬預算主打「你是我的眼」，找來退休者培育出10位視協員，陪同視障者就醫、工作、購物和熟悉環境，採時薪制，成立至今天天都滿約，每個視障者都追問還有沒有，深受好評。

桃園市腦性麻痺基金會執行長何麗梅，以成功讓腦麻女兒黃筱智學會游泳、泳渡日月潭的經驗，讓更多身障兒和家長一起水中游泳。黃筱智說，腦麻讓她很像身體綁很多石頭，很緊、很重，但又無法在陸地久站或久坐，透過水中浮力減輕壓力，保持運動維持身體機能：「我自己都沒想過也能泳渡日月潭！」何麗梅說，和過往活動不同，15人中僅有3個是媽媽，大幅增加爸爸的參與度，讓父親與孩子也能同樂。

三林社區發展協會理事長魏榮貴則以母雞帶小雞，帶著周圍5個社區一起照顧鄉親，不但有關懷據點固定送餐、訪視，照顧獨居老人和被社福補助排除在外的邊緣人，也教導弱勢兒童課後輔導、教寫作業，為新住民開設烘焙班等，透過鄰里互相合作，成為社區安定的力量。

(中國時報)

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