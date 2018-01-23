魚丸伯上菜 中寮偏鄉童共享

2018年01月23日 04:10 中國時報 楊樹煌 ／南投報導 ／南投報導

台中市軍功國小師生22日與「魚丸伯」和一群善心的志工送愛到偏鄉，為南投縣中寮鄉的中寮、廣福和永樂3所偏鄉小學320名師生免費煮午餐，讓學童享受到「澎湃」的虱目魚粥、魚丸湯與大塊的悟饕池上雞腿，學童們在大快朵頤中，不忘感恩送愛到中寮的所有愛心人士們，讓全鄉洋溢著無限溫馨的氣氛。

此趟行動菩薩愛心行的緣由，軍功國小校長林淑玲說，去年12月該校校慶，平常就有送愛心到偏鄉的大坑魚丸伯，前往學校煮魚丸湯和全校師生共享，讓師生和家長都很感動。

全校師生和家長為感念魚丸伯送愛到偏鄉義舉，每位喝到魚丸湯的人都把身上的零用錢5元、10元投入愛心箱，當天共募集近5萬元；校方決定運用這筆善款商請魚丸伯帶領該校學生前往同是有921學校重建歷史背景的中寮偏鄉來為學童義煮，將愛分享，也讓學生懂得感恩、惜福、同理、回饋之心的教育意義。

22日一早，軍功國小童軍學生、魚丸伯全家人和所有的善心人士、志工們就趕至中寮國小，大家同心協力洗菜、切菜、切魚肉、切魚丸，很快就把事前工作準備好，接著即由魚丸伯吳明道和其愛心公子吳昭榮進行烹煮虱目魚粥與魚丸湯，午餐中並有可口美味的悟饕池上雞腿與哈比熊餅乾，讓所有學童都歡欣不已。

(中國時報)