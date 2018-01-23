社會住宅包租代管 試辦起跑

2018年01月23日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

台南市22日啟動社會住宅包租代管計畫，希望藉由政府補助，吸引民間閒置住宅出租作為社會住宅。今年全市預定辦理1200戶，其中600戶是包租包管，600戶為代租代管，不僅承租民眾只需負擔市場租金的5折到9折，屋主也可享有安全險、公證費、修繕費及租稅等優惠。

代理市長李孟諺指出，台南市有高達6萬6941戶的低使用房屋，但卻有不少弱勢民眾租不好、租不到或租不起房屋，還有外縣市前來台南就學、就業的租屋需求，因此市府響應中央推動的社會住宅政策，從今年開始試辦包租代管，第1年的目標是1200戶，預定到2020年的目標為4800戶。

其中，第1年的包租包管有600戶，由業者以市場價格8折承租民間住宅3年並轉租，市場價格上限則為1萬2000元；至於代管代租也有600戶，由業者開發物件，並陪同租戶看屋、簽約、公證，協助媒合雙方議定租約，但每件月租金額不得超過市場租金水準的9成。

市府都發局長莊德樑說，市府已透過公開招標與大晟資產管理顧問公司簽約，只要加入此一計畫，經業者包租或代租媒合成功，房東即可享有房屋稅、地價稅、所得稅減免，以及每屋修繕獎勵每年最高1萬元等優惠，包租案件另享有居家安全險。

至於房客也可以市場租金的8折或9折租到房屋；如果家庭成員中，育有未成年子女3人以上、65歲以上老人、身心障礙者或原住民等（屬第一類弱勢戶），另有政府加碼補助1至2折租金；若是低收入戶或中低收入戶（屬第二類弱勢戶），更享有政府加碼補助3至4折租金，換算房客實際只需負擔市場租金的5折。

莊德樑表示，房客須年滿20歲設籍台南市，或未設籍但在台南市就學、就業並有居住需求，且於台南市沒有自有住宅，家庭收入低於當年度台南市家庭年所得百分之50分位點（2017年為92萬元），或家庭成員每人每月平均所得低於標準（2017年為4萬68元），未享有政府租金補貼即可。

(中國時報)