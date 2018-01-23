新時代農學院開學 青農捧場

年僅25歲的林傳崴，有心從事農業工作，希望能從頭開始學起，加入創新思維，改變過去老一輩辛苦務農的情況。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣政府開辦「新時代農學院學程」，22日正式開學，吸引超過200人報名參加。縣長張花冠說，現在的農民不只要懂天文地理，還要會網路行銷，真的很不簡單。她期許在座的農業菁英能快樂學習、收穫滿滿，未來用在地農產業特色，把嘉義縣推向國際社會。

農學院的開學典禮上，學員座無虛席，據農業處統計，1月開設的9堂課中，20至45歲的學員就占了8成，處長林良懋表示，今年不僅報名狀況相當踴躍，也有年輕化趨勢，最年輕的學員才20來歲。

家住竹崎、三代經營瓦斯行的林傳崴，今年25歲，環境工程科系畢業，由於看到瓦斯產業逐漸沒落，加上家中也有農地，於是興起了務農的念頭。他說「趁年輕就多嘗試」，他認為既然要學就從頭學，而且要跟老一輩務農的人不一樣，所以才來報名。

已有種植小番茄經驗的李士宏，則是認為學無止境，除了自己會種之外，也要即時掌握農業資訊、懂得結合市場通路，甚至如何取得GLOBAL G.A.P（全球優良農業生產規範認證）等都很重要。原本在大陸從事園藝工作的他，因家庭因素返鄉務農，對他來說，這種兼具理論與實務的課程，相當受用。

林良懋表示，農學院的課程規畫，從作物生產及栽培、品種改良、法規條文等，到進階的專業認證、接軌國際課程應有盡有，主要是讓有心想參與農務工作的人，能藉由相關的課學程習，快速上手。

(中國時報)

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