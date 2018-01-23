企業捐建 高校圖書館美如誠品

東港高中新圖書館落成，挑高且無柱子空間設計，加上大面積落地窗，搭配舒適閱讀區，學生們開心說「簡直就像誠品！」（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

東港高中新圖書館落成，以海洋意象的船首為外觀，2層樓建築以挑高且無柱子空間設計，加上大面積落地窗，寬敞明亮，搭配舒適閱讀區，學生們開心說「簡直就像誠品！」新圖書館是由企業家賈宓以92歲母親周紘名義捐助，希望嘉惠學子。

東港高中原本的圖書室由兩間教室打通，升格高中後雖改建圖書館，但因設備簡單、空間狹小，影響學生閱讀意願。校長郝靜宜3年半前接到一通神祕電話，討論捐建圖書館事宜，後來才知是企業家賈宓團隊的愛心。

賈宓以母親周紘名義捐贈1500萬元，經過1年多興建，22日落成。圖書館2層樓，樓地板總面積715平方公尺，外觀造型充滿了海洋現代感。1樓有多功能遠距視訊教室、親子閱讀教室、借書區，2樓則是藏書及閱讀區，採光及通風都非常良好，臥椅及高腳椅讓學生舒服閱讀。

高二許烜鳳說，以前圖書館空間小，擁擠又昏暗，影響學生借閱書意願，現在有了這麼棒的圖書館，未來每天都會想來。也有學生說，「好像複合式書店」、「根本就是誠品！」

捐贈代表王興政說，全台有4座賈宓圖書館，東港高中是第5座。當初選擇捐贈學校時，會參考校長提出的遠景，學校也要配合爭取配合款，避免變成蚊子館；東港高中爭取到500多萬元經費充實軟體。

(中國時報)

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