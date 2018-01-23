護樹團體抗爭 大巨蛋移樹喊停

護樹志工翻越施工圍籬進入工區，希望擋下工程。（張潼攝）

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中國時報
／台北報導

「弊案未清，撤回移樹！」大巨蛋還未全面復工，但北市府去年5月已許可遠雄替周邊33棵行道樹斷根、22日進一步展開移植工作。長期反對興建大巨蛋的護樹團體為阻止工程，召開記者會痛批市長柯文哲是騙子，並翻越施工圍籬進入工區、高舉標語坐在樹上，希望擋下工程，雙方從早上一路持續僵持。

但對於現場抗爭，遠雄和市政府則互踢皮球，遠雄企業團副總經理楊舜欽表示，移樹是市府要遠雄幫忙執行工程，現場如果有陳抗，應是市府要展現公權力，也只會在安全無虞狀況下執行移植作業；北市府大巨蛋籌備處副執行長李戎威則稱，現在移樹樹木存活率的確最高，但「還是要遠雄向陳抗者柔性溝通與勸導，畢竟是BOT案」。

護樹團體指出，去年5月4日北市府核發移樹許可，5月15日開始進行移植斷根，但遠雄違法違約、監察院糾正BOT契約違法部分未重新議約等狀況下，柯文哲卻一改選前護樹態度，急著與遠雄聯手，移除無辜行道樹。

護樹團體開完記者會後，即使施工圍籬上已綁上鐵絲網，仍架起鐵梯翻入圍籬，甚至直接爬上樹，在樹幹上坐著、高舉抗議布條，導致施工人員與機具遲遲無法開始動工，最後也只能宣布22日不會進行移植作業。

負責移樹工程的樹花園公司表示，此次移樹工程是市府核准的合法施工，也有助於改善忠孝東路樹穴淹水問題、光復南路樹穴狹窄以及交通問題，且也於去年開始養根，此時不但不應爬上樹，更應在落葉期完成移植。不過，遇到陳抗者也只能停工。

(中國時報)

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