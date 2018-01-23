佛光山蘭陽別院 臘八粥結緣

宜蘭市長江聰淵（穿黑西裝者）將臘八粥分送給前往市公所洽公的民眾。（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

24日是傳統節日「臘八節」，佛光山蘭陽別院22日舉辦法寶節臘八粥結緣活動，由住持覺來法師和義工師兄師姐分送500份臘八粥給宜蘭市公所員工及洽公民眾，傳遞釋迦牟尼佛法喜，也象徵新的一年帶來歡喜豐收，同時祝福大家平安吉祥。

「臘八」起源於古人祭祀祖先、神靈，祈求豐收、吉祥和避邪的傳統，也代表開始要為過農曆新年做準備，而相傳臘月八日這1天是釋迦牟尼佛成道的日子，因此「臘八節」也稱為「法寶節」，對佛教而言是個重要的日子，都會舉行佛陀成道紀念法會，所準備的粥食則稱為臘八粥，並逐漸演變為民間習俗。

宜蘭市長江聰淵在這場分送臘八粥活動上表示，感謝佛光山蘭陽別院在新的1年帶著滿滿的祝福及熱騰騰的臘八粥，與公所同仁及洽公民眾結緣，而透過師兄、師姐唸著佛號加持過的「臘八粥」不僅清香可口，也能藉此宣揚佛陀成道、渡眾生的慈悲心，分享佛教徒慶祝佛陀成道、緬懷佛陀的精神，促進祥和社會的力量。

佛光山蘭陽別院表示，分送臘八粥已經延續了10多年，今年共準備了5萬份的臘八粥讓民眾品嚐，後續還會送到機關學校、宮廟團體等，23日則會準備1400份在陽大附醫贈送給來往民眾，除祝福大家平安，同時也藉此宣揚佛陀成道、渡眾生的慈悲心。

(中國時報)

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