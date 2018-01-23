名校準高材生 進國防理工報效國家

國防理工學院姊妹花林昀嬋（左）、林昀靚（右）都選擇就讀軍校，報效國家。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

投身軍職有穩定工作，還能報效國家，成為不少優秀學生的選擇。國防理工學院姊妹花林昀嬋、林昀靚，選擇就讀軍校。也有可錄取清華大學、成功大學的高材生，選擇成為中山科學研究院在理工學院的代訓生，畢業就能進入中科院工作。

目前就讀4年級的林昀嬋因為放假回家，常跟妹妹林昀靚提及軍校生活，林昀靚覺得大家庭般的生活十分有趣，因此高中畢業後決定就讀理工學院。林昀嬋則說，自己和妹妹從國小、國中、高中一直和妹妹同校，但妹妹在高中選擇就讀社會組，自己卻念理工學院，原以為無緣再度同校，沒想到妹妹學測後決定報考只有自然組的理工學院，也讓她相當訝異。

林昀靚則說，雖然課業有點辛苦，但自己還是跟得上，不懂的地方也會詢問姊姊。此外因就讀官校，高年級的學生會擔任實習幹部，負責管理學弟妹。林昀嬋說，絕不會因為是自己妹妹就有特權，該管的地方就要管，才會有所成長。

就讀動力及系統工程學系1年級的劉軒宏因為父親是軍人，自己也認同國艦國造的理念，決定成為中科院代訓生，進入理工學院就讀。他說，將來分組希望能到造船組，為國家盡自己的心力。

另名中科院代訓生邱郁騏，畢業自平鎮區復旦高中，他說，學測成績應該可以錄取清華、交通大學的電機系，但自己父親曾在中科院工作過，自己也希望可以繼承衣缽。

(中國時報)

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