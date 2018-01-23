高市環保局稱空品有改善

高市環保局透過各項政策改善空汙，圖為稽查人員加強路邊柴油車攔檢。（高市環保局提供）

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中國時報
／高雄報導

因產業結構、地形因素，高雄空汙比其他縣市嚴重，連日紅害令環團忍無可忍，21日到市府門口抗議，但高市環保局22日強調，已採取多項因應措施，空氣品質長期來看有改善，尤其臭氧已連3年合格，降為二級防制區。

立委劉世芳退選後首度公開行程，22日視察空汙嚴重的高雄市左營楠梓區大義國中空汙監測站，直接點出監測站與地面落差太大，無法找出空汙肇因，翠華路是高雄車流輛最大的路段，車輛怠速影響空汙嚴重，建請市府應設法緩解接送子女上下學時，汽機車排氣造成的汙染源。

環保局強調，高市採多管齊下策略，制訂全國最嚴格的地方加嚴標準，不僅規範燃燒生煤的火力電廠，更擴大到燃燒重油設備的工業鍋爐，都必須比照天然氣排放標準，移動汙染源方面則加碼補助淘汰二行程機車，並實施3個月大眾運輸免費搭乘。

近日因大氣擴散條件不佳，空氣品質低落，但環保局出示數據強調，長期來看高雄空汙有逐漸改善，例如全國原本剩下高雄、屏東2個臭氧三級防制區，高雄已連續3年符合空氣品質標準，日前獲准調降為二級防制區。

環保局長蔡孟裕表示，環保局會持續監控空品數據，去年底也召集16家汽電共生廠商、排放量前20大工廠，在空汙期間降載、減排應變，有信心透過各種政策工具，持續改善高雄空氣品質。

(中國時報)

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