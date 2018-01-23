知名海產店砸重金行銷枋寮

知名海產店傳第2代劉蓉諭，她不惜貸款新造「阿達漁港餐廳」，盼藉此帶動地方觀光。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

「以前是做自己，現在是做好自己」枋寮鄉知名海產店阿達海產，在地經營50年，現傳第2代劉蓉諭，她為家業奉獻至今39年，期間一度想逃離，但現在她視其為人生夢想，不惜貸款砸下6000多萬新造「阿達漁港餐廳」，盼能藉此帶動地方觀光。

現年45歲的劉蓉諭，從6歲開始幫忙洗碗，她說，爸爸曾是遠洋漁船廚師，後來與媽媽在路邊擺海產小吃攤，那時只有2個人在做，所以她必須幫忙，沒想到一路就「幫」到現在，15歲時曾想藉高職選科逃離命運，但最後還是遵循母親期望讀家政科，且在畢業後回家幫忙。

認命的劉蓉諭將家業越做越大，海產店知名度堪稱聞名全台，遊客到枋寮幾乎都會到此消費，但她卻為此茫然不已。她說，1家店從撐起1個家庭到數個家庭後，它的存在意義還有什麼，眼見要50年了，還要一直這樣下去嗎？

就在茫然之際，她想起曾有位法國客人告訴她，枋寮就像普羅旺斯舊時的漁港，「太美太浪漫」，當下她似茅塞頓開般，不僅從被動轉為主動繼續經營下去，還為提高服務品質不惜下重本打造新店，就盼枋寮真的可以因為「阿達」的存在而吸引更多人，她視其為夢想。

劉蓉諭說，每個枋寮人都很愛枋寮，但都不知道要如何行銷，如果可以她願意當首個笨蛋，貸款也沒關係，只要讓這個美麗的漁港讓大家知道，一切都值得。

(中國時報)

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