擴大公幼 教育也要前瞻

2018年01月23日 04:10 中國時報 李萬吉

台灣的生育率過低，讓少子化問題加速衝擊整個社會，人口減少和老化也將對未來社會的發展帶來非常不利的影響。影響生育率的因素很多，其中養兒育女的費用過高無疑是一大關鍵。尤其在學齡前的托兒和幼教階段，由於公立幼托機構不足，加上這些年產業的低薪化，民間幼托機構的費用對許多年輕夫妻來說的確負擔不小。

民眾一直呼籲增加公立幼托機構，但是以新北市和台北市來看，去年各新增了1558和480個公幼名額，仍是杯水車薪。各級政府還是多採取最簡單的「增加幼教津貼」方式來因應，根據統計過去七年來已投入近五百億的補助經費，生育率仍不見起色，私幼的費用卻年年上漲，反讓人質疑這些補助只肥了私幼，年輕人更不敢生。

想要解決幼托影響生育率的問題，政府不能再以拉選票炒短線的心態來面對，必須下定決心，投入大量經費，以國民教育的概念擴大辦理公幼，滿足多數民眾基本需求。同時更開放私幼的經營模式，調整對私幼的補助機制，負擔得起較高學費的家庭，可依需求選擇其他私幼，讓資源有效分配。就像現在的中小學，每個孩子都有學校可就讀，如果不滿意公立學校辦學，還有私立學校可選擇。

這當然會是一筆龐大的支出，但教育培養的是未來人力，是最基礎也是最前瞻的建設，如果連這也不願意投資，其他再多的前瞻計畫也將因嚴重少子化而失去穩固的基石，達不到預期成效。相反地，當政府把幼托的問題解決，除了減少年輕家庭的財務負擔，刺激生育率，同時也讓他們能更安心的投入職場工作，增加整體社會的產能，帶動各方面的發展，其產生的連鎖效應，勢必大於我們的想像。（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)