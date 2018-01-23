產權複雜找嘸人 道路開瓶卡關

桃市府「開瓶計畫」蘆竹區八德一路取得一旁閒置土地路權，將拓寬成3線道，解決壅塞問題。（蔡依珍攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

桃園去年祭出「開瓶計畫」，預計2年打通35條瓶頸路段，1年來不時遇到各種狀況，有的地主在國外、有的家族爭產還在打官司，更有市中心地主嫌公告現值1.2倍錢太少不願賣，讓工務局大嘆開瓶最大的難度是軟體。

蘆竹區八德一路是上南崁居民北上便道，卻因路幅窄，常在接近林口第二交流道時大塞車，綿延至少2公里，甚至發生機車爭道、連南下也大塞的情況，市府「開瓶計畫」，和高公局、新北市、桃捷等單位協商，取得一旁閒置土地路權，將由2線道拓寬成3線道，計畫1進2出，紓解左右轉車潮，7月完工後上南崁居民不但可以一路暢通，更能省下塞在南崁交流道、以及來回約16公里的高速公路里程費。

工務局新建工程處主任祕書吳慧敏說，實際接觸發現，被列入瓶頸就是因為產權複雜，有的是多人持分地，有的關鍵地主已是禁治產人，部分妻子或子女不滿法院設定的監護人不是自己，打官司上演爭產風波，糾紛不斷。有的地主早已移居他國，根本聯絡不到人，像是蘆竹運動中心一旁有塊幾公分寬、不到50公尺的狹長畸零地，地主就在澳洲，所幸鄰地主就是親友，輾轉聯繫上達成協議價購。

吳慧敏說，雖然現在公告現值跟市價相差不大，但仍有地主認為協議價購採1.2倍公告現值太少，不願意「放手」，像是桃園有塊市中心的地，因地主經營停車場收益豐，斷然拒絕，市府把握3次原則，若仍碰壁，將會改找其他路段推動。

(中國時報)

星光籃球場 2月底啟用 謝福弘辭市黨部主委

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。