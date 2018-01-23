產權複雜找嘸人 道路開瓶卡關

2018年01月23日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園去年祭出「開瓶計畫」，預計2年打通35條瓶頸路段，1年來不時遇到各種狀況，有的地主在國外、有的家族爭產還在打官司，更有市中心地主嫌公告現值1.2倍錢太少不願賣，讓工務局大嘆開瓶最大的難度是軟體。

蘆竹區八德一路是上南崁居民北上便道，卻因路幅窄，常在接近林口第二交流道時大塞車，綿延至少2公里，甚至發生機車爭道、連南下也大塞的情況，市府「開瓶計畫」，和高公局、新北市、桃捷等單位協商，取得一旁閒置土地路權，將由2線道拓寬成3線道，計畫1進2出，紓解左右轉車潮，7月完工後上南崁居民不但可以一路暢通，更能省下塞在南崁交流道、以及來回約16公里的高速公路里程費。

工務局新建工程處主任祕書吳慧敏說，實際接觸發現，被列入瓶頸就是因為產權複雜，有的是多人持分地，有的關鍵地主已是禁治產人，部分妻子或子女不滿法院設定的監護人不是自己，打官司上演爭產風波，糾紛不斷。有的地主早已移居他國，根本聯絡不到人，像是蘆竹運動中心一旁有塊幾公分寬、不到50公尺的狹長畸零地，地主就在澳洲，所幸鄰地主就是親友，輾轉聯繫上達成協議價購。

吳慧敏說，雖然現在公告現值跟市價相差不大，但仍有地主認為協議價購採1.2倍公告現值太少，不願意「放手」，像是桃園有塊市中心的地，因地主經營停車場收益豐，斷然拒絕，市府把握3次原則，若仍碰壁，將會改找其他路段推動。

(中國時報)