學童母病逝 幸遇及時雨

2018年01月23日 04:10 中國時報 萬于甄 ／台南報導 ／台南報導

慶美基金會22日舉辦「春節紅包傳愛心 歲末送溫馨」活動，由創辦人吳慶堂、董事長王美只頒給119位大新營地區的弱勢孩童，每人5000元的紅包，對這些孩童、家庭來說，就像是一場及時雨。

就讀公誠國小四年級的小傑和媽媽感情很好，但小傑媽媽日前檢查身體時，發現罹患腦瘤，住進醫院動了腦部的大手術後，原本以為就會好轉，母子倆還相約要一起過年，孰料，小傑媽媽的身體每況愈下，20日仍撐不住，拔管離世。

小傑說，家人這幾個禮拜心情都很低落，媽媽住院期間，爸爸就像個陀螺一樣，每天在醫院和家裡兩頭跑，相當辛苦，收到的紅包錢會交給爸爸支付媽媽的醫療費。

小小年紀，就要面對母親離世的哀傷，令現場所有人感到相當不捨與心疼，慶美基金會董事長王美只當場加發慰問金1萬元，表達哀悼。

慶美基金會創辦人吳慶堂在6歲那年喪父，被列為一級貧戶，深知大環境對弱勢家庭、孩童的衝擊與挑戰，特別是在每年過年家戶享受團圓的日子時，那分孤單無助與生活重擔的煩惱感受更是備增。

王美只說，「因曾為苦難童，深知箇中味」，慶美基金會在1999年成立後，協助許多遲緩兒的轉介、通報與療育，近年來因應社會變遷，也開始注重弱勢孩童教育脫貧與孝道的推廣，期盼幫助貧困童提升競爭力，早日脫貧。

(中國時報)