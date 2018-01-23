想當大尾 移送過程拒遮臉

2018年01月23日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市杭州五街一處私人招待所21日遭開9槍，8年級槍嫌謝柏澄投案，坦承是為朋友出氣，他被警方帶回警局表示不願意戴安全帽、口罩，似乎想竄出頭「變大尾」，警方22日依違反槍炮彈藥管制條例罪嫌移送法辦。

蕭姓網路商人、「阿蔣」等地方聞人位於嘉義市西區杭州五街一棟3層樓透天厝的私人招待所，21日10時55分許遭人開槍挑釁，警方過濾上百餘監視器後，鎖定謝姓嫌犯涉嫌重大，透過管道策動，謝嫌於21日晚上8時30分許由律師陪同出面投案。

警方調查，21歲謝柏澄沒有前科，21日在LINE群組看到結拜兄弟綽號「小胖」的林姓友人被打傷，原來林男當天凌晨在友愛路一家KTV，與另一掛人馬安姓男子等數人，酒後口角起衝突，雙方疑持棍棒互毆，數人掛彩就醫，後來一哄而散。

謝嫌為替小胖出氣，持槍到安男工作的杭州五街這棟透天厝尋仇，但逢周日大門深鎖，謝嫌朝大門開槍，驚嚇附近住戶，警方獲報趕到搜證，在現場尋獲9發子彈及彈殼，並調閱案發地點周邊住家及路口監視器，鎖定一部黑色重機車涉嫌重大，以車追人，鎖定謝嫌。

謝嫌晚間出面投案，警方帶謝嫌至湖子內路一處民宅前起獲做案重機及置物箱內的史密斯制式黑色手槍1把、彈匣1個等證物，警方擴大追查槍枝來源。

(中國時報)