吞下苦澀 為澎湖起飛加油

2018年01月23日 04:10 中國時報 陳光復

很快的，光復執政走過3個年頭，回首這3年，一千多個日子可說是五味雜陳，甜的是我們明確看見澎湖的進步軌跡，苦的是我們面對一波又一波的挑戰，澎湖必須向前走，縱使在決策上有令人為難之處，我們還是得挺胸邁開步伐。

任何一項公共政策的擬定，沒有百分之百的滿意可能，執政的責任就是以澎湖發展為前提，從中求取最大公約數，沒有最好的選擇，只有對不對，也是這樣的選擇，構成了苦澀。

例如有鄉親抱怨，為什麼常挖路、封路？為什麼要實施停車收費？然而下水道汙水處理系統開工，影響了鄉親交通上的順暢，但考慮澎湖的水環境資源，汙水處理系統是必須做、加緊做的工程；停車收費亦是，澎湖隨時代進步，停車亂象必須解決，我們也必須透過收費機制實施，才能爭取到興建停車場的經費，這些問題，都是進步中的澎湖所面臨到，光復有責任去面對的問題。

這3年來，雖然我們交出了旅遊人次115萬、工商登記成長900家、人口成長2200人、社會福利加碼、債務沒有跟著增加的成績單，卻也因為公共政策的抉擇，光復背負了民調數字下滑的結果。

光復也只有一再與縣府團隊勉勵，我們面對的是歷史，面對的是澎湖的未來，吞下苦澀，我們就能為澎湖的起飛加足馬力。面對問題、挑戰困難，共同追求一個更美好的澎湖。新的一年，也以此和鄉親們共勉。

(中國時報)