抗PM2.5 小型掃街車上路

2018年01月23日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市去年細懸浮微粒（PM2.5）檢測平均濃度為每立方公尺15.3微克，為達成國家標準每立方公尺15微克的目標，北市環保局祭出4箭，不但要擴大低汙染排放示範區，還要針對住宅區大規模餐廳，訂定油煙設施標準，另外也要加速汰換二行程機車及老舊柴油車，以及周邊大型發電廠天然氣化。

環保局空噪科長楊梅華指出，北市自2015年執行「台北市清新空氣行動白皮書」，目標在2020年使空品符合國家標準，並推出多項空汙減量計畫。

她表示，計畫包括畫設1線2站6處「低汙染排放示範區」，鎖定高汙染二行程機車及老舊柴油車稽查；加嚴鍋爐硫氧化物排放標準，由300ppm降至50ppm，預計有70％鍋爐使用天然氣；松山機場航空燃油硫含量自主減量42％，每年減少二氧化硫8公噸。

其中，環保局更引進具有抑制懸浮微粒功能的小型掃街車，並在3年內汰換215輛環保清潔車輛，完成百輛垃圾車加裝濾煙器，平均排煙改善率達99％。

楊梅華說，達成國家空品標準就差最後一哩路，環保局將推動低汙染排放示範區擴大為「3橫3縱3站6處」；針對住宅區大規模餐廳訂定油煙設施標準；加快汰換二行程機車及老舊柴油車；周邊大型發電廠天然氣化，建構一個能讓市民安心呼吸的健康環境。

(中國時報)