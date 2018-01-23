老梅盛開 白雲步道飄香

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中國時報
／花蓮報導

白雲步道百花盛開！花蓮吉安鄉西側中央山脈下延伸有楓林至向陽等四大休閒步道，鄉公所爭取1000萬在農曆年前完成全長3.8公里的白雲步道改善，正值老梅盛開，白色的花朵佈滿枝頭，純白的花色與迷人香氣，吸引不少遊客漫步賞花。

吉安鄉倚山面海，位於福興山腳下的楓林步道，從初英山、七腳川山俯視廣闊的吉安平原，從白雲、楓林、日光到向陽步道連綿長達10公里，不但是享受親近自然的絕佳秘境，近來梅花開滿了整個山谷，景色美不勝收，沿途緩步賞景，享受芬多精森林浴，堪稱情人約會最佳景點。

近年步道路面年久失修，且山區部分路段陡峭落差甚大，吉安鄉公所向原民會爭取1000萬元經費補助，進行白雲、楓林部落步道改善，針對轉彎、高低落差等危險路段設置護欄，並在年底前將道路坑洞及龜裂明顯路面重新鋪設柏油，提升用路安全。

吉安鄉長黃馨說，步道改善完成後，除了讓吉安、福興、南華部落族人的農特產品，如箭筍、山蘇、生薑等有安全的運輸聯通道路外，也讓喜愛爬山健走的民眾，於漫步山林之際享受天然芬多精洗禮，提供民眾友善平整的道路環境。

黃馨表示，全長3.8公里的白雲步道，維持森林自然原貌，隨著時序變化，陸續綻放梅花、山櫻花、杜鵑及柚花，最近到了梅花盛開的季節，吸引許多愛花人士沿著步道緩步賞景，一片白花花景色，感受吉安溪上游森林的清新舒暢空氣，令人心曠神怡。

(中國時報)

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