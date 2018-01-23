海口庄派出所有身分證

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中國時報
／雲林報導

日據時代建築台西鄉海口庄派出所，目前正進行整修活化，文史工作者在屋梁發現數片「上棟式」木板記牌，上面寫著昭和6年，「上棟式」又稱「棟札」，是建築物的身分證，目前保有的「棟札」不多，極具歷史意義。

台西鄉海口庄派出所為日據時代古老建築，地方文史工作者勘查後，認為具有保存價值，但部分民眾認為與新警分局大樓不協調，主張拆除，最後在文史工作者爭取下，2006年登入為雲林縣歷史建築，去年展開整修。

工作人員在整修屋梁時，發現數片「上棟式」木板，上面清楚寫著昭和6年2月6日，署名者包括虎尾郡守、虎尾郡警察課長、監視區監督、海口庄派出所取締巡查等10人，讓海口庄派出所的興建年份得以確定。

台西藝術協會創會會長丁仁桐表示，昭和6年即1931年，距今已有87年歷史，日據時代建物通常都有「上棟式」，除了標示興建年代，還有各單位人員署名以示負責，一旦發生偷工減料情況，署名者便要接受處罰。

「上棟式」即一般所說的「上梁儀式」，日本稱為「棟札」，除了寫上監造相關人員姓名外，有些還會寫神明求庇佑，例如海口庄長官舍的「棟札」寫著「屋船久久能遲大神」等5位神明。

丁仁桐說，海口庄派出所位於台西鄉市中心，是最佳的資訊窗口與藝文展演空間，同時也是最佳的歷史地標。

(中國時報)

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