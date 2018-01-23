這個政府正在啃噬民主基石

2018年01月23日 04:10 中國時報 陳國祥

公廣集團媒體的華視董事會於1月11日強行解除總經理郭建宏的職位，進一步將華視從公共化、綠化推向台獨化。當時正值前總統蔣經國逝世30周年前夕，身為國家通訊社的中央社連續推出4則刺蔣未遂主犯鄭自才的專訪來「紀念」，分別是：「鄭自才不後悔但會滴血」、「加害者要被審判」、「鄭自才的轉折人生」、「從刺客變畫家」。

一切再明白不過。民進黨政府掌權之後，對於新聞媒體的認知與處置，無非是著眼於其工具性價值，處心積慮去掌控、利用，以宣揚其理念與政績，同時鬥爭政治上的他者。舉凡新聞媒體真實告知、客觀反映、公正論述與多元開放的天職，全然不予尊重，特別是對於原具公共性職分的公廣媒體與國家通訊社，更用其掌控之便而橫加驅使濫用。

權力愈是獨大，愈易恣意妄為。民進黨政府自前年全面執政後，台灣所有政治與公共領域都被納入政府的射程範圍內，只要有助於其理念之貫徹，有益於政令與政績之宣揚，有利於執政權之鞏固與擴張，無不竭盡所能去威取強奪，納為己用。

凡行政權可及之處，即遽予貫徹執行，一切儼然風吹草偃；需立法修法者，即利用壓倒性多數打造性能超強的政治武器，掄起關刀斬敵伐異；需利用代理人遂行其意者，即利用政治任命派令附隨，受遣者率皆奉命維謹使命必達。

全權在握的民進黨政府無時無事不把權力用盡用滿，打擊手段也極其蠻橫粗暴，任何美好的價值和良善的事務都遭這頭權力猛獸踐踏摧折。受其脅迫者，或是懾於威武不可擋，或是怯於羽毛被玷汙，或者懼於秋後被追殺，多卸甲棄守，甚至俯首稱臣。事實證明，溫良換來的不是節制而是變本加厲，退讓換來的不是縮手而是步步進逼。

只有持守道德價值，站上戰略高地，而且要在操守和作為上無懈可擊，同時奮戰不懈，痛擊其非，才可能馴服權力怪獸，全身屹立。

這次他們處置郭建宏總經理的手法，與1年半前企圖逼我辭卸中央社董事長的惡行如出一轍。中央社和公廣集團類似，設有任期制度，旨在支撐負責人及主管專注於實踐專業，無需仰承當權者意志辦事，也不受外來政治力干擾。

然而，他們為了拔除不願順從己意者，不惜破壞任期制度，更且羅織汙衊，編造罪栽贓，逼人就範，若仍不辭則升高火力潑糞鬥臭。董事會若能配合就直接撤職查辦，像拔掉郭總經理那樣；若不能配合則派律師、會計師及官員進駐檢查，意圖找到弊端以便一槍斃命。

在那場戰役中存活下來，讓我深刻感受到執政當局手段的凶狠與卑劣，雖然被他們政治霸凌近2個月，被打得遍體鱗傷，但堅持不屈所換得的成果是豐美的，不僅守住中央社確保專業自主地位的任期制度，體現了媒體人威武不屈的人格尊嚴，更重要的是，面對執政當局不斷濫權逞強，威取強奪公共領域的資源與主導權，進犯侵擾公民社會的自主空間，壓縮貶抑國家各種非政府職能機構的專業地位，我們如不奮起捍衛，強力拒斥守護，則權力巨獸將愈益凶猛，愈趨豪強，終將吞噬台灣的民主基業和專業品質。

台灣的民主發展過程中，從黨外先賢到民進黨諸君貢獻良多，然而，權力的發展邏輯顯然已經逆轉了民主先行者的步伐，擴權的驅力已經成為搖撼民主基石的政治怪手。面對公共領域的專業自主空間被壓縮得瀕臨窒息，若再繼續撤守，則台灣的民主政治危矣！我們顯已退無可退，只有堅持再堅持，抗爭再抗爭，才可能保住生機，守護台灣。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)