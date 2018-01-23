2018年01月23日 04:10 中國時報 邱師儀

從2016年小英總統當選開始，檢討國民黨在立法院中表現的評論已經很多，有的認為國民黨立委學不會抗爭，有的認為他們缺乏中心思想，有的甚至認為新一代的國民黨領袖一直出不來。但不管怎樣，2018年的選舉將至，當蔣萬安宣布不參選台北市長之後，國民黨新政治路線的確立時間點似有往後延的態勢，但往後延牽連更大的政治風險，這個百年政黨從一個大型政黨耗弱成中型政黨，如果在年底的縣市長暨市議員選舉中再選得不好，譬如新北推出一個缺乏社會期待感的舊面孔，而終至將新北拱手讓人，則台灣民主離一個健全的兩黨政治將越來越遠。

在此不談國民黨要如何「硬起來」？因為這已是言論市場上常見的視角，筆者想談一個更高的台灣新政治的圖像，而且這個新政治如果走得出來，將與舊政治拉扯與競逐，對選民來說也是一種新產品，同時這個新政治也衝擊藍綠政治人物既有的風格。

先從政治學的概念「魅力型領袖」談起，過去從李登輝、陳水扁，再到2008年大選前「我已經準備好了」的馬英九，我們似乎都習慣「魄力、效率、改革」是首都市長，甚至台灣領導人應有的風格，而這風格可以霸道一點，也凶悍一點，如果失去了這個味道，則常會淪為「缺乏中心思想」或者「扶不起的阿斗」。小英2012年第1次選總統時輸給馬總統79萬多票，當時檢討起來就是小英口才不好、講話不凶，辜寬敏甚至以老綠男的身分說過，穿裙子的不適合當總統。換言之，小英當時整個就是缺乏魅力領袖的特質。而其實各界是否想過？其實這樣的說法不但是性別歧視，背後反映的是整個台灣輿論界的父權心態，似乎女性要從政也要服膺此邏輯。

然而，2016年小英回鍋並且順利當選台灣首任女元首，競選風格沒有變太多，但是可以接受她的選民變多了，尤其是年輕選民。雖然在小英執政之後，我們知道她從轉型正義、前瞻計畫到《勞基法》一系列強勢立法，骨子裡走的其實還是那套命令「行政院立法局」的家父長式路線，但至少我們看到了一種選民接受新政治的可能，就是那個曾經讓許多人誤以為小英是那樣的、在年輕與中產選民心中的圖像：循循善誘的解釋，嘮叨卻很溫暖。同時此特質應該超越意識形態，並且轉化舊政治：「老人政治」與「派系政治」，現在的國民黨為前所苦，民進黨則為後所困。

曾經小英創造出來的表面特質，蔣萬安、江啟臣、李彥秀或者許淑華是否才是真正擁有這些特質的人？我們姑且稱之為「暖系路線」，它與國民黨過去那套穿皮鞋才能溫文儒雅的宮廷劇碼是兩回事，暖系路線從中南部、中產階級與中生代的「三中選民」開始號召，找回藍綠長期叫囂嘶吼後的一種癒合力。

改革在暖系路線仍屬必要，只是人性的尊嚴與餘地成就了改革的高度，不似蔡政府對待退休公務員的齜牙咧嘴，18%改掉就算有理仍要教訓公教人員兩句。2018年的候選人不用硬但要暖，請問民進黨從姚文智、吳秉叡、林佳龍，到台南、高雄欲競逐大位的戰將，哪一位有暖的特質？綠營是靠搶食起家的，選民真的就一定會一再支持？還是一個「暖政治」的出現馬上就能讓受夠了的選民找到一個宣洩的出口？值得各界深思。（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)