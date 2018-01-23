小英沒看到的兩岸小門

2018年01月23日 04:10 中國時報 林郁方

民進黨政府為了對付北京政府啟用M503北上及W航路，先求助於國際，現在又暫緩批准大陸航空公司春節加班機。這些決定透露出蔡英文政府不了解談判的奧妙和兩岸關係的本質，讓這場戲越演越難看。

1962年的古巴飛彈危機幾乎引發美蘇核子大戰，這個危機最後可以和平落幕乃是甘迺迪政府察覺和把握了和平的契機。該年12月26日和27日，甘迺迪總統分別收到赫魯雪夫兩封信，前者充滿善意和妥協，後者則呈現敵意和強悍。美國前駐蘇聯大使湯姆森提出忽視第2封信而回覆第1封信，獲得司法部長羅伯‧甘迺迪支持而被採行。羅伯還受命告知蘇聯駐美大使杜布萊寧，美國將撤出部署在土耳其的朱彼特飛彈，以進一步展現善意。

值得注意的是，此次北京政府處理M503等航線，的確片面而強硬，但也藏有玄機；銜接M503的3條W航路至目前為止，只朝大陸內飛而未朝台海外飛，因此巧妙地開了一扇小門，為兩岸協商留下餘地。可惜的是，蔡英文本人及其國安幕僚沒有看見北京的用心，反而大打外交牌，訓令駐外大使或代表高調投書駐在國媒體譴責中國大陸，謝長廷甚至要求日本支持和協助台灣。

然而，除了美國國務院發言人和顧問說了一些場面話之外，各國政府以及批准M503航線的「國際民航組織」迄今並無一語指責北京。與其說他們憚於中國大陸的國力快速上升，不如說他們並不認為北京有錯。事實上，2007年陳水扁政府開闢台海中線右側的L1國際航線時，事前未與北京協商，北京也未抗議。

針對M503引發兩岸爭議，蔡英文要求雙方進行「技術性協商」，但她顯然無視於北京反對兩岸問題「國際化」的一貫立場，謝長廷公開要求日本協助台灣，更觸動了中國大陸的反日情結，讓原本就認為民進黨媚日的北京對蔡政府更反感，這豈不成了請鬼開藥方？

或許有人會認為，即使蔡英文想和大陸協商航線，北京也不會坐下來談。北京此時的確不會願意恢復兩岸談判，但雙方還是可以在空中進行「間接性的」討價還價。蔡政府不可能說服北京收回決定，但她不妨公開要求M503北上航線必須離台海中線至少6浬（約11.11公里），而非目前的7.8公里，畢竟這是北京在2015年3月4日對馬英九政府所作的讓步和承諾。

北京當然也可能以蔡英文先拋棄了九二共識為由，拒絕後者的要求。然而，走這條比較溫和而理性的路至少讓各國覺得台灣的反應合情合理，尤其也對北京展現了某種程度的善意，讓兩岸關係至少停止惡化。

結果蔡政府選擇了另一條路，越走越偏，在訴諸國際不成之後，竟然擱置大陸兩家航空公司的春節加班機，企圖逼迫北京同意協商。蔡政府就像和鄰居吵架的父親，氣呼呼地回家打自己的小孩出氣。蔡英文根本懲罰不了習近平，倒楣的只是急著回家過年的台商!

大陸此時宣布M503航線北上，當然是要給蔡英文出難題，民進黨政府想反對也情有可原，然而，她的拙劣對策注定了這是一場贏不了的戰爭！

10天前，我在《中時》民意論壇預言「台北和北京的關係若果持續惡化，這些年來造福兩岸最多的三通直航甚至會受波及。」我真沒料到我的預言會這麼快成真！

（作者為國家政策研究基金會外交及國防組召集人）

(中國時報)