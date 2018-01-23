2018年01月23日 04:10 中國時報 王欽

為了因應M503航線爭議，民航局繼約談相關業者之後，又祭出暫停審批陸航春節加班機的措施。訊息一出隨即引起各界譴責，因為這直接影響到5萬在陸台商和台生的返鄉需求。

面對壓力，陸委會也不得不出面緩頰，說這是為了向大陸喊話，為的還是要求重啟技術性協商。言下之意，只要大陸作出讓步，春節加班機很快就可以恢復審批。

但問題恰恰在於，這一思路並不高明，而且充分暴露出蔡政府對兩岸情勢的誤判。民航局為自己的決定做出辯解，指稱陸籍航空公司審核批准預計可有313班，只比去年少1班，言下之意並不影響台灣民眾返鄉行程。但別忘了，根據最新的統計，2017年台灣赴陸人次高達587萬，再創新高，又因為大陸不斷祭出優惠政策吸引台灣民眾前往大陸工作和就學，愈來愈多台灣人開始長居大陸，也就是說，今年的航班需求比去年更高。

蔡政府的籌碼遠比大陸少，因而很難期待大陸會作出讓步。事實上，大陸也有很多其他選項可加以因應，比如暫停春節旅行團以擠出更多機位供台灣民眾購買，這無疑是一箭雙鵰之舉，既能讓台灣民眾感受到大陸的善意，也能讓蔡政府進一步受到譴責。

反擊不成，卻又被將了一軍，蔡政府的國安團隊真的該換換腦袋了。（作者為國立台灣大學國家發展研究所博士生）

(中國時報)