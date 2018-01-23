社論－這些事 柯文哲有責任說清楚

2018年01月23日 04:10 中國時報 主筆室

台灣政局一團亂，藍綠兩極對立日益激烈，黨內互鬥程度不遑多讓，勞工、環保、退休年金、特赦阿扁、正名公投等議題吵吵鬧鬧；政治立場凌駕法治與是非，外部環境越艱險，朝野政黨越內耗，彷彿完全沒有聽見多數民眾的吶喊：誰來整治亂局，帶給人民一條行得通的路。

對執政黨憤怒、對在野黨不滿、對社會爭爭吵吵憂心，這樣的民意在歷次民意調查中早已清楚浮現。民眾的期待很素樸，在歌手陳昇帶原住民曲風的〈那魯灣〉歌曲中說得十分清楚：「咱攏麥擱爭」、「就像照顧自家的子女，用心來疼惜這個有山有水四季分明的寶島，咱是一家人」，但台灣幾次政黨再輪替，不但朝野依舊爭鬥，讓人民積怨的老問題，如高房價、低薪化、人才出走、經濟轉型等問題依舊無解，企業老闆、勞工、退休族、新世代人人叫苦，反倒是空汙更嚴重，社會階層差異更擴大，不同立場者間的溝通更困難了。

中國崛起與美國戰略收縮，造成東亞戰略情勢急遽變化，兩岸關係卻趨向惡化，外部不確定風險增高，綠營領袖對此並非無感，前總統李登輝日前歡度96歲生日，認為台灣面對艱難的外部環境，應團結所有可團結的力量，捐棄成見、拋開藍綠，蔡總統也在年終茶敘中表達了類似的期許，不約而同期許「團結」台灣內部。

問題是，台灣要如何團結？兩岸情勢確實危急，綠營想的卻是如何進一步拉攏美、日來抗衡對岸。美國國會通過《2018財政年度國防授權法》建請美台軍艦互訪停靠，眾議院通過《台灣旅行法》，在政治現實的約制下，這兩件事實現的可能性並不高，卻被綠營渲染成美台關係的重大突破，認定可以跨大步實現正名夢。泛獨派發起「2020東京奧運台灣正名行動」，其他如改國歌、國旗等公投案也都在醞釀。

對岸軍機密集對我繞島巡航、逕行啟用M503由南向北航路，並接連舉行「嚴寒2017」、都市巷戰、兩棲作戰演練等加大軍事威嚇時，泛綠立委卻動腦筋要立「保防法」抓「匪諜」，以資安之名搞網路戰，完全不顧慮是否重現戒嚴時期侵犯人權的問題。獨派更揚言用長程導彈攻擊長江大壩，有如提汽油桶救火。

綠營堅持不和對岸相向而行，一味訴諸台灣民主優越感，但民眾顯然逐漸認識了大陸崛起的事實。兩岸治理績效落差擴大，不是依靠政治正確的口號就能讓民眾買帳，台灣的內外難題不是搞公投正名就能解決，對岸加大反獨軍演的威脅，更不是打民意牌就能化解。

諷刺的是，民進黨推動轉型正義、要清算兩蔣，民調卻顯示蔣經國先生始終是歷任總統中最獲得人民肯定者。當英、法、德等歐洲民主國家回頭省思，如何取法中國大陸體制的優點，以對治西方制度造成國家治理失能的流弊時，泛綠營卻仍在鼓譟大陸一黨專政即將走上崩潰。結果，台灣民調對大陸領導人習近平的好感度竟然以51.1%的比例壓過蔡英文的46.9%，而且民眾對中國大陸的認同度不降反升，甚至認為兩岸未來會邁向統一的比例持續穩定升高，這顯然讓泛綠人士深感不安，更加重凡事以統獨立場畫線的慣性。

台北市長柯文哲顯然看到了這些問題，他在競選期間提出「打破藍綠」的訴求已獲得選民認同，就任3年來尋求與藍綠最大可能的合作，在兩岸關係上也走出非藍非綠的「第三路線」。雖備極艱辛，卻獲得很多民眾支持，目前他應該是檯面上民意最高的政治人物，尤其在高學歷與年輕族群中。

不過，因推動台北─上海雙城論壇，柯P和泛綠漸行漸遠，最近又因發表「蔣經國逝世30年談話」觸怒泛綠，市府觀傳局長請辭，透露了民進黨可能自推北市長候選人，獨派也在運作自己的人選，眼看又是一場大亂鬥。

不管柯P最後會不會和綠營分道揚鑣，民進黨執政滿意度繼續下降已是趨勢，柯P不能被綠營裹脅，必須走自己的路。問題是，如何在藍綠夾縫中爭取更多中間選民的認同？如何幫助台灣減緩民進黨執政下兩岸對抗失控的風險？如何用「進步價值、光榮城市」取得跨黨派的支持？新世代的出路在哪裡？台灣與大陸的連結現在是什麼、未來是什麼關係？這些都是柯P第三路線成敗的關鍵所在，其實也是多數民眾沉默之聲的期待。

政治家與政客之別，在政治家必須具備哲學家思考的能力，對未來有堅定的方向與理想，未來5年台灣之路，柯文哲有責任說清楚。

(中國時報)