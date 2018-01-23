2018年01月23日 04:10 中國時報 主筆室

陳師孟剛當上監察委員，台灣幾個深綠的社團就急著把法務部長邱太三送到陳師孟的虎頭鍘口。陳師孟會不會砍鍘邱太三，給他的監察委員之行祭旗，司法界全神關注。

邱太三會不會遭鍘被砍，無關邱太三這個法務部長做得好不好，有沒有違法亂紀，而是全在陳師孟怎麼想、如何看。事實擺在眼前，陳師孟這個人，自認為全台灣他最大，是超越司法、所有法律之上的大。

不知道是不是按照寫好的劇本演，公開講陳水扁遭到司法迫害的陳師孟，剛坐上監委的寶座，台灣一大群深綠的社團就聯名發表聲明，向監察院檢舉法務部長邱太三嚴重濫用職權，「辦綠不辦藍」，期待新任監委對台灣司法可以發揮最大的「救濟」。

其實也不必勞煩台灣這些深綠團體檢具什麼事證，就按照陳師孟公開的認事用法標準，邱太三的犯行早就罄竹難書，證據確鑿，不經調查，就可直接寫糾舉或彈劾文。如果陳師孟一時想不周全，我們在此提供一些資料，供陳師孟酌參。

首先，邱太三身居法務部長之位，職掌全國各檢察機關人事，居然沒有全面派任綠色檢察長，實際掌控各級檢察署辦案方針，肇致有檢察機關居然敢於分案究辦綠營官員、綠營有功之士。

其次，邱太三受民進黨政府重託，掌控司法檢察體系，卻不知自愛自重，放任檢察機關疏縱有罪的馬英九，讓他悠遊在外迄今。反觀邱太三對無罪並受到迫害的總統陳水扁卻施加重手，嚴苛限制他的行動自由，就連去幫老總統李登輝祝壽也都干預。邱太三這種離譜、令人失望及絕望的幼稚行為，確有違失。

陳師孟如果覺得辦邱太三還不夠，可以再劍指總統蔡英文，究辦她不特赦陳水扁，有失總統職權。

(中國時報)