國民黨何時學會打群架

2018年01月23日 04:10 中國時報 高源流

古有名訓，「打虎不離親兄弟，上陣不離父子兵」，看到台灣社等好幾個綠營社團聯合發表聲明，拿一些連無識之士都聽不下去的理由，為陳水扁的趴趴走撐腰，我們就可以理解，國民黨之所以會敗在民進黨之手，失去政權，有很大部分的原因是，國民黨沒有這種敢睜著眼睛講瞎話的外圍組織。

曾經長期執政的關係，國民黨早就失去組建及運用外圍組織的能力，更沒有建立一支有能力又敢於對外論述、鬥爭的隊伍。已有的組織或社團不是精於派系內鬥，就是擅於利益爭奪，平日只知聚會打哈哈，吃吃飯，真遇上民進黨欺上門來，個個不是噤聲不語自保，就是想對陣開批又不知從何批起，毫無對外爭鬥及論述的作為。

起自街頭運動的民進黨就不同了。雖然她的黨員不多，但個個動員力量強。特別是，他們很懂得打團體戰、論述戰。日前公開發表聲明替陳水扁趴趴走撐腰，指責法務部長邱太三的幾個社團，就是最明顯、最典型的例證。

21日發表共同聲明的社團，有台灣社、台灣北社、中社、南社、花蓮的東社、台東的東社、台灣客社、台灣教師聯盟等，算起來有8個。光從社團名稱上看，似乎把全台灣各地的社團、代表全都弄進來了，聲勢相當大。可是，如果我們從這些社團實際的內容觀察，他們就只是1個社，1個支持民進黨、全綠的社團。

重點還不在它有幾個社，而是在他們敢於挺身為民進黨論述，敢於挺身攻擊異己的那份執著。只要設定好目標，他們對國民黨、異己的鬥爭，不會扭扭捏捏作態，或是講求身段、禮法，而是該講就講，想怎麼批就怎麼批。

就拿陳水扁趴趴走，由台灣南到台灣北，造訪前總統李登輝，給李做壽的事來說，基本的事實很清楚，陳水扁仍是犯貪汙罪的受刑人，他今天之所以能夠不待在監獄的舍房內服刑而在外自由自在行走，全因法務部努力找到了一絲絲的理由讓他保外就醫。

即便這個讓陳水扁脫免坐牢的辦法是出於政治考量，但既然讓陳水扁保外是為了就醫，陳水扁至少也應該懂得克制，就是裝也要裝出個時時就醫中、不方便四處走動的樣子。一來，給予准他保外就醫的法務部應有的尊重，二來也避免給予外界不良的印象。最關鍵的是不要給法務部有任何撤銷保外就醫的理由或機會。

但是，綠營的這些社團，不管是1個或8個，他們無視這些事實，滿眼只有陳水扁，只認定陳水扁無罪，然後根據這個基礎編出一番大歪理，反指依法處理的法務部不對，法務部長邱太三嚴重濫權。

我們無意藉此鼓勵國民黨或者藍營也學他們搞這種不合理的東西，但是，國民黨該學的，是他們這些綠營社團的發展模式、論述能力和願意為自己主張挺身論述的那個「敢」字。

天下沒有白吃的午餐，政權不是天上掉下來的禮物。國民黨要取回政權，不能坐在一旁，等著民進黨自己爛倒，而是必須一步一腳印打拚才行。

以敵為師。看看人家民進黨怎麼搞社團的，學學他們是如何為自己的主張打群架的，然後，趕緊起而行之。這麼一來，台灣或許還有機會保存兩黨的民主政治，不會變成民進黨一黨專政。

(中國時報)