2018年01月23日 04:10 中國時報 廖達琪

堪稱國民黨目前最亮眼的政治人物蔣萬安，日前突然公開宣布不參與2018年的台北市長選舉，消息一出，各方雖各有解讀，但媒體評論則多所惋惜，畢竟蔣年輕，在立法院的「一例一休」修法攻防上令人眼睛一亮，也成為網路鄉民新推崇的對象；再加上本身身世的特殊，媒體的話題性高，具有吸睛全國的能量，不參選北市，好像一場可以持續發燒1年的政治大戲戛然而止，媒體不嘆息也難。

但在眾說紛紜中，最特別的是立法院民進黨黨團總召集人柯建銘也發信於臉書，主旨為「在鐵達尼號上當船長及任何人，最後還是會隨船而沉的」，似對蔣之不選有所肯定，聲稱「蹲久再跳也無妨」，但實際內涵似是指責國民黨在議事上的杯葛，而蔣有其份，也隱喻著國民黨像鐵達尼號，遲早沉沒，蔣難倖免。老柯久歷江湖，出招狠辣，且不論背後的居心，國民黨像不像鐵達尼？蔣萬安要不要跳船求生，還是奮力救援呢？倒是值得討論。

國民黨像不像鐵達尼號呢？當然見仁見智，但老柯敢如此評比也有所本。且不說在立法院中的攻防，老柯作為民進黨總召，自是數落百般，但也點出一些關鍵問題，如國民黨在國會，似有「論述無方」、「毫無領導」的現象。如果不論國會，再從國民黨目前對2018年地方選舉處理的方式，及欲參選的各方人士作為上看來，國民黨還真有些「鐵達尼」的味道，因為上下各方似還不覺得國民黨有撞冰山之危險，在歌舞昇平中，舊有的派系勢力活躍於檯面，資深政治人物串聯集結，內鬥還是內行，似未察覺今夕何夕，對當下環境的資訊掌握不充分，對該倡議的理念航道把握也不清楚。

網路普及後，全世界民主國家流行「新政治」，意味對舊有的建置及政治人物的厭煩，要求更公開透明的選舉參與及溝通方式，而非由老舊派系或政治人物一再把持政治場域。2014年柯文哲的選上台北市長，是由網民所發動「新政治」的一種示範；2016年川普的當選美國總統，也反映出「新政治」對素人參政的接受，甚且期盼；2017年法國的馬克宏以39歲選上總統，他所組的新政黨也一舉奪下國會過半的席次，其中很多亦是素人；這種對「新政治」的渴求，是目前到處飄動的冰山，國民黨不能覺察並因應，會撞山的！

蔣萬安在國民黨船上，要不要救呢？平心而論，蔣有「新政治」期待的一些條件，年輕、從政不久但專業佳；雖有權貴血緣，卻是庶出的清寒長大，尤其目前因「一例一休」不僅成為網紅，也呈現他與勞工及年輕人在一起的理念；但以他的資歷及理念，目前在國民黨中可能是受排擠的，他雖具備救贖國民黨的可能性，但國民黨的「舊政治」豈會放手！

除非國民黨內的人有覺醒，要一起救這艘船，比如台北市的丁守中、鄭麗文等聯手推薦「蔣萬安」參選北市市長，並願意全力協助輔佐。但，這可能嗎？

（作者為中山大學政治學研究所教授）

(中國時報)