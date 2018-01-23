2018年01月23日 04:10 中國時報 李沃牆

日前蔡英文總統於全國大專校長會議中，面對私校呼籲調漲學雜費一事表示有疑慮，擬請教育部研議調降就學貸款利率，照顧弱勢學生為優先考量。筆者以為，調降利率只是一種「減法」思維，無異挪東牆補西牆，亦有如飲鴆止渴，無濟於問題的解決。

學貸問題由來已久，美國學貸所衍生的貸款不斷攀升，在2017年時已達1.4兆美元，20多歲的年輕人平均債務達2.2萬美元，成為不可承受之重。而根據教育部的統計，台灣地區105學年度共有約28萬人申請就學貸款，私立人數近公立的4倍；學貸金額共214.74億元，利息補助為25.64億。而聯徵中心的另一項統計指出，截至2017年7月為止，全國共將近84萬人背負就學貸款，學貸總餘額近1824億，每人平均債務金額為21萬7407元。

一般而言，若由高中職到私立大學均申請就學貸款，其所累積的金額可能要60至70萬元。依規定，學生自服完義務兵役或教育實習期滿日後滿1年之日起，開始償還。目前就學貸款利率為1.21%，銀行自行吸收（或教育部基金補貼）0.06%，實際貸款利率為1.15%，這已是學貸開辦以來最低利率水準。又依規定，若貸款8學期，則還款期限為8年；若平均每月所得未達3萬元（及為低收入戶或中低收入戶），得申請緩繳貸款本金，每次申請緩繳期限為1年。

一方面，私校因少子化問題日趨嚴重，財務壓力漸增，考慮教育品質，調漲學雜費本是無可厚非，但在社會輿論及政府管制下，已凍漲多年，徒喚奈何。復又台灣低薪問題沉痼已久，複雜難解。

碩士當學士用、學士當高中生用，比比皆是；而優秀人才外流有增無減，更是國家的損失。根據勞動部所發布最新薪資調查，2016年大學畢業社會新鮮人平均起薪為28K，可知年輕人的財務壓力。

政府要做的，除了降息減輕學貸負擔的消極作法外，更積極、細水長流的措施應是提振經濟，協助青年學生就業、增加其收入才是上策。而在學生方面，與其埋怨，不如培養硬功夫和軟實力來提升自我競爭力。當前，學歷嚴重貶值，增加職場競爭力的「學力」尤為重要。讓薪資報酬水漲船高，才能輕鬆解決學貸問題。

（作者為淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任）

(中國時報)