負碳商品元年

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中國時報

台灣每年人均二氧化碳排放量高達11公噸，為全球平均值的2倍以上。為了鼓勵民眾減碳，全球首例負碳商品在台灣誕生。

台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會發起零碳商店標章，由鶯歌超藝陶藝商行拔得頭籌，店家推出一款貓頭鷹陶藝品，製造過程中產生0.72公斤二氧化碳，透過購買苗栗風電廠1公斤碳權，兩者抵銷後，產生0.28公斤碳權。這項文化資產結合減碳概念，提升環保附加價值，創下全球首例；消費者買下這款貼著碳足跡與碳權的陶藝品，透過消費力實踐碳中和，落實零碳生活。

台灣目前尚未有碳交易市場，不過，可以從負碳商品開始做起。台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會理事長李堅明表示，鶯歌是台灣的陶瓷重鎮，由於燒陶過程中會產生大量二氧化碳，陶藝品結合碳權是一項創舉，未來希望擴展到更多店家；未來可以將負碳、零碳商品透過QR code連結個人帳戶，鼓勵消費者購買有碳權的商品，形成碳聯網。

城市是綠色成長的引擎，丹麥首都哥本哈根早就訂下目標，2025年要達到碳中和；瑞典首都斯德哥爾摩則預計2050年以前完全擺脫對石化燃料的依賴。許多人以為減碳會造成生活水平下降，其實不然，減碳與經濟成長可以脫鉤。過去16年間，哥本哈根人均總附加價值成長逾25%，同期間人均排碳量下降4成。斯德哥爾摩過去18年間，人均總附加價值成長逾41%，同期間人均排碳量下降35%。北歐經驗顯示，積極開發低碳能源、提升能源效率、大幅增加公共運輸、強化自行車網路與步行的便利、推動清潔科技產業與創新，是邁向零碳社會重要路徑，值得台灣參考。

中央研究院院長廖俊智指出，節能減碳關鍵在提升能源使用效率，許多產業目前面臨轉型升級瓶頸，提升能源效率是最佳策略。他以一家紡織公司為例說明，透過人工智慧將工廠智慧化，不僅大幅提升效率，又節能減碳，做得非常成功，傳統產業可以因此起死回生。台灣沒有豐富的天然資源，有的是人才，他鼓勵年輕人運用「腦實力」，結合先進科技，開發各種提升能源效率的服務，引導民眾行為的改變，帶動產業與能源的轉型。

減碳在台灣長久以來淪於紙上談兵。近期因缺電問題，燃煤電廠發電量大增，二氧化碳排放與空氣汙染日益惡化，使得減碳工作雪上加霜。減碳要見效，從個人、社區到產業環環相扣。產業方面，當務之急是提升能源效率；個人方面，購買負碳商品是一個起點。未來應逐步推廣碳資產帳戶與碳交易，甚至課徵碳稅，才有機會邁向零碳社會。

(中國時報)

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