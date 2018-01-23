2018年01月23日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

「接受現狀，才能改變現狀」、「不要去想你沒有的，要去想你擁有的，人生才會快樂」，這些人生的大道理看似平常，但是從視障二胡演奏家許清閔的口中說出來，一點都沒有違和感。

許清閔從出生就罹患遺傳性青光眼，7歲全盲，之後就讀啟明學校到高中，以二胡考上文大國樂系，畢業之後以街頭藝人身分出道，不但養活自己，改善家中環境，樂觀又正向的他還每月捐助認養十多位小孩，用自己生命的光熱影響他所遇到的每一個人。

找不到放棄的理由

問：如何開始學二胡？

答：因為看不見，能放棄的事情不多，我也找不到放棄的理由，從小念書就學樂器，一直堅持下來。我學過各種樂器，二胡是其中比較上手的。考大學時，我本來想選西樂，但知道自己英文不好，最後還是選擇念國樂系。

有一天在琴房練琴時，聽到一位學姊拉得非常好，我就去問她的老師是誰，結果是采風樂坊的團長黃正銘老師，大三時我希望老師收我做學生，很謝謝老師願意教我。畢業之後，就慢慢開始做街頭藝人，一直到現在。

外在不是重要的事

問：生活中讓你覺得最難忘的事情？

答：我早期都有去看醫生，但7歲之後完全失去視力，也就不看醫生了。你現在看到的眼睛是假的。我之前有裝一副義眼很漂亮，比你的眼睛還漂亮，後來出門，大家都不相信那是假的，還常常被誤會，以為我是詐騙集團。過馬路也很危險，因為車子都以為我看得見，都不會讓我，後來我只好又再去換一雙，就是現在的眼睛。

這些外在的我都放下了，因為我已經接受自己，超越自己的障礙，外在已經不是最重要的事情。

回母校帶領學弟妹

問：現在的生活狀況？

答：我每周五、六、日、一都在關西休息站演奏，其他時間有時候做志工，有時候帶父母親一起去聽佛法課。

我每周四回到啟明學校帶團，因為我是從這裡畢業的，比較知道學弟妹可以接受的狀況，我上的社團課學弟妹都演奏不同樂器，我則是指揮，但因為大家都看不見，我們是用節奏跟打拍子來統合大家，等到大家慢慢習慣之後，就改用呼吸的方式讓大家可以一起演奏。

把握當下才有機會

問：有沒有怨恨家人或是社會？

答：小時候應該有，但是我都忘記了。我覺得只有接受現狀，才能改變現狀，才有機會跨出去，不然自己難過也不會進步。

我很謝謝我的家人還有我每個階段的老師，他們都是我的貴人。小時候父親做生意失敗，後來去高雄山上採蓮霧；母親就帶著我做清潔工，慢慢存錢，然後買了房子，全家才安頓下來。

我大學的費用都是我自己按摩、演出賺的，沒有再跟家裡拿錢。到關西收費站演奏，有一些前置作業，之前是請工讀生，後來請我父親開車，帶著我跟媽媽一起去工作，這樣我可以多陪陪爸媽，我也在關西租了一間房，父親就不需每天往返，太辛苦。

我已經不會遺憾看不到，因為至少我耳朵還聽得見，希望大家不要一直回頭尋找失去的，那會痛苦，只有把握當下，才會擁有未來。

(中國時報)