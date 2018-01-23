人生其實一點也不無聊

ARuFa在書中分享他如何把一座森林搬到房間裡，在都市中享受森林浴。（尖端出版提供）

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中國時報
／台北報導

日本元祖搞笑部落客「ARuFa」，被網友封為「浪費時間之王」，12年來專精研發各種消遣無聊的方式，因為大膽又敢秀，單月部落格點擊數最高達320萬。去年他從累積3000篇的文章中精選71個熱門創意，出版成圖鑑，日本上市首月銷售就破7萬本，近日在台灣推出。

ARuFa在書中表示，人生中有不少閒暇無用的時光，一般人或許會感到無聊，但他卻總是能找事來消遣，「人生路上該做的事有限，不做也沒差的事卻多到數不完，當你把著眼點放在後者上，這一生肯定再也不會感到無聊。日常生活中習慣的事物，只要換個角度細心觀察，就能發現新的消遣靈感。」

尖端出版社企畫主編梁瓏表示，「ARuFa做的都是看似無聊、不合理的小事，卻很認真的真槍實彈上陣，被認為是最『出賣肉體』的搞笑部落客。」

例如，ARuFa曾經在房間地板鋪上100公斤的土，種上花草樹木，牆壁貼滿放大的森林照片，只為了「想在房間裡享受森林浴」、「想在森林裡叫披薩吃」，還貼心提醒粉絲3天後不清除會傳出腐臭味。ARuFa也熱中實現各種幻想，例如將幾塊透明墊板用雙面膠黏在手上，就能做出御宅族動漫作品中常見的「防護罩」。

梁瓏表示，ARuFa從2005年讀高中開始在部落格寫文章，做各種無聊的實驗，「但從來不曾對外透露過真實身分。」ARuFa如今已從學校畢業，從事網路行銷工作，以他的網路知名度幫公司行銷商品，但至今他仍然在私人部落格更新他的「無聊」創意。

(中國時報)

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