三個人國樂 創作不設限

2018年01月23日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

運用中國大陸黃土高原勞動者的歌謠作素材，新銳作曲家邱浩源以白居易《觀刈麥》詩中句「背灼炎天光」為題，大幅度地使用箏、中阮與笛3種樂器中較為粗獷的聲音，模擬勞動工作者，樂作將由「三個人」樂團首演。

3位從台南藝術大學畢業的七年級國樂新生代箏演奏家郭岷勤、中阮演奏家潘宜彤以及笛演奏家任重，合組「三個人」樂團，至今進入第5年。今年3月，樂團將首度受邀參加台灣國際藝術節演出，「三個人雖然很單薄，但我們努力嘗試，看看國樂器的創作型樂團可以發展到什麼地步。」

邱浩源表示，「三個人」樂團的編制太特別，就想挑戰平時不常寫的方向，「粗曠」一詞出現在腦中，邵族「杵音」、河套「爬山調」等種種勞動衍生的音樂都成了想像中的基調，「具體的做法可能是節奏化的木音、節奏化的滑音、節奏化的打音、節奏化的贈音，用短小而有力道的節奏動機組織，讓人感覺到生命的脈動。」

邱浩源說，他一看到「背灼炎天光」這幾個字，「短短5字卻非常有畫面感，不只有視覺，還有觸覺，有頂著大太陽，農人下田工作的感覺，希望透過音樂表現出這種粗曠的美感，樂曲也從這裡漸次開展。」

一場音樂會都是全新創作，也看出「三個人」樂團發展的決心。這次成員之一郭岷勤創作的《脈》從故事出發，用音樂講述三個人之間情感的脈動；潘宜彤擅長處理中國傳統音樂元素，作品《浸墨》用京劇曲牌作為創作題材；任重的新作《掣》再次展現其描繪情境的功力，利用音樂的感染性與想像力，講述天氣的變化。

(中國時報)