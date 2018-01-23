扛養家責任 照顧應照顧之人！方大同：孝親不論歲數

2018年01月23日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

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方大同從小跟著父親學打鼓。（取材自臉書）

方大同去年成功搶下金曲歌王寶座。（資料照片）

方爸（左）與方媽作風低調。（CFP）

「金曲歌王」方大同一向以孝順出名，與父母感情深厚，近日接受「2018旺旺孝親」活動邀請，與讀者分享親子間相處之道，盼以自身經歷呼籲孝親至上！從小家教甚嚴的方大同，13年前踏入歌壇，5年前離開國際唱片公司，成立「賦音樂」自理經紀、出唱片，父母親一直在背後全力支持，同時間，方大同也扛起照顧家人之責：「不管幾歲，每個個體的存在，都要照顧應該照顧的人。」

方大同出生於美國夏威夷，父親為美籍華人，是職業鼓手，而母親則從事英文教育工作10多年；他從小跟父親學打鼓、接觸音樂，「聽老歌、爵士和藍調，爸爸是第一位介紹音樂給我的人，某部分來看，確實影響我日後音樂發展。」他從小家教嚴格，小學之後便以函授教學方式完成課業，由爸媽擔任老師，他在美國同時接受中英文教育，「小時候，我只能看兒童節目《芝麻街》，飲食也嚴格限制糖果和巧克力等垃圾食物。」

他曾用「很平靜」形容自己從小到大生活環境，不認為自己與去學校受教育的人有差別：「我覺得很自然，不同的人自然有不一樣的學習方式。」而方大同受用一輩子的，還有母親「刻苦耐勞」的生活態度，「她對每件事都很用心，花時間認真完成。」媽媽也常開導他：「每件事情發生，背後必然有它的原因，不順利的事不一定不好，如果可以從裡面找到讓自己提升的東西，這才重要。」是他人生道路上的明燈。

視母如夥伴

他2005年發表首張專輯《Soul Boy》就打開知名度，平日忙於工作、往返兩岸三地，卻無損他和母親相處時光，他說：「我很幸運，我從小到大跟她就像Partner（夥伴），加上我出道後沒多久媽媽就辭掉工作來幫我管理幕後統籌，有6、70％的時間都在我身邊。」他2011年曾因爆肺（又稱氣胸）住院，被醫生下令禁唱1個月、禁搭飛機3個月，把媽媽嚇個半死，和唱片公司討論後，要求「工作狂」兒子那幾個月每天工作不超過8小時，為確保他三餐定時定量不匆忙，還下令不准在車上用餐，愛子心切。

他認為自己和母親的相處模式不同一般親子，「最有趣的，是她在我10歲出頭就問我可不可以幫她寫兒歌，那時候我才剛開始摸索創作，就陸續幫她寫了100多首。」母子間存在合作關係，一直是方大同覺得「滿好玩的事」；至於媽媽對他創作評價？方大同笑說：「她對我所有作品都很喜歡，甚至我覺得她有時候太過喜歡！」

保密母年齡

他的個性像媽媽，物欲低，問他多久沒買東西送媽媽了？方大同思考了一會兒，才微笑說：「其實她的個性是『不要花錢買不實用的東西』。」印象最深刻的是出道前一次轉機逛免稅店，看到一個清澈透明的水晶，他當下立刻把過年存的紅包、零用錢全拿來買下這份禮物送媽媽，「她到現在還一直留在身邊」。

方大同的媽媽低調、不喜歡曝光，問起母親的年齡，方大同瞬間露出俏皮笑容，「這個不講，這個我還是不說比較好。」堅持幫媽媽保守祕密，非常窩心！溫文儒雅的他，從來沒有叛逆期，也不曾和母親爭執，母子難免為生活瑣事或工作意見不同，都用「講」的方式解決，他笑說：「我跟她最常有不同意見的，就是我的穿著，經常我覺得很好看，她卻淡淡說還好。」

(中國時報)