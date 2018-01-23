方大同出童書回報媽媽

2018年01月23日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

方大同繼成立「賦音樂」後，再創立「賦教育文化」，跨界推出《艾美夢遊兒童系列圖畫小說》；34歲的方大同坦言，希望將來自己的兒女有機會看這本童書，單身的他，為自己訂下40歲前完成結婚生子目標，至於打算生幾個？他說：「我覺得一個差不多，現在這個時代要養好一個小孩，已經是一個滿大的承擔！」坦言媽媽近年開始催婚，「她以前都不急，但最近有機會就提一下。」

他的母親曾從事兒童教育工作，後來為了幫他打理演藝事業而放棄教職，讓他感念在心，一直希望有朝一日回報母親，方大同感性說：「媽媽做了16年的教育，我出道前就對她說過，將來如果我有能力，一定會想辦法幫媽媽傳續教育！」算是送給母親的一份禮物？他靦腆表示：「可以這麼說。」

他秉持媽媽在兒童教育上提倡結合3Q「IQ（智商）」、「EQ（情商）」、「VQ（德商）」為教育核心的理念，4年前開始籌備童書繪本，將音樂跟圖書結合，不僅推出童書，還搭配新單曲〈捉個夢〉，打算1年出3本，預計10年共30本；工作繁忙的他，堅持延續母親當年的理念。

童書主角「艾美」取名於他表姊領養的女兒，「我表姊、表姊夫算是幫助這個小女孩實現擁有父母的夢想，我聯想到『艾美』及『夢』，便延伸各種故事。」他覺得寫童書像製作專輯，慢慢勾勒成型，其實很有趣，也很享受整個過程，方大同用懷胎多年形容推出童書內心喜悅：「懷了4年才終於把『艾美』生出來！」

(中國時報)