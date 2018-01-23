新巡演3月起跑 葛萊美音樂教父操刀 JJ：聖所一定到台北

JJ推出新專輯《偉大的渺小》，又宣布新巡演。

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中國時報
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JJ（左）昨記者會由黃子佼主持。

林俊傑（JJ）近日推出新專輯《偉大的渺小》，22日直播宣布新巡演「聖所」3月17日從上海起跑，是他繼2015年底「時線Timeline」後，相隔2年的全新演唱會，昨率先公布武漢、深圳、北京、天津、大連、新加坡、吉隆坡等16站，對於何時唱回台北？JJ表示：「不要慌，一步一步來，很多東西還沒有完成，（台北）一定會！」

JJ昨以直播方式宣布巡演開跑，希望以最透明的方式，讓世界各地的歌迷全程參與；活動上他陸續公布巡演各站，背後大螢幕也同步出現當地照片，主持人黃子佼笑稱JJ猶如在播報氣象，JJ也直呼每公布一個地點，就會想到當地美食：「重慶就想到火鍋，長沙就想到辣。」

邀約已超過20場

「聖所」演唱會將由曾與麥可傑克森（Michael Jackson）、惠妮休斯頓（Whitney Houston）、席琳狄翁（Celine Dion）合作，並拿下16座葛萊美獎的金曲製作教父大衛佛斯特（David Foster）擔任音樂總監；據了解，JJ巡演尚未起跑，各地邀約已超過20場，有望突破上次演唱會共累積42場的紀錄；對此，他經紀人徐佩雲昨表示：「我們也希望可以不斷突破。」

此外，不少粉絲憂心JJ日前參加KKBOX風雲榜，因工作時差影響喉嚨，如今新巡演即將開跑，身體是否負荷得了？對此，徐佩雲感謝大家關心：「（JJ）那天時差比較嚴重，好多了，會再安排去看醫生。」

(中國時報)

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