毛弟猛自拍 塑形壞人臉

2018年01月23日 04:10 中國時報 李承陽 報導

林柏叡（左）與王淨分別演出經典角色「于皓」以及「小燕子」。（多曼尼提供）

《鬥魚》電影版昨（22日）舉辦開鏡記者會，新生代演員林柏叡、王淨、吳岳擎、林輝瑝、陳虹茜、蔡哲文一起亮相，片中大反派「阿豹」由邱宇辰（毛弟）擔綱，為了學做壞人，邱用手機自拍、錄影，練習使壞的神情，入戲之深連全家人一起吃飯時候都問他：「你在心情不好什麼？」哥哥王子也虧：「你真的很愛演耶。」

15年前戲劇版《鬥魚》捧紅安以軒、郭品超、藍正龍、張勛傑、陸明君、謝承均等人，這次製作人柯宜勤大膽啟用年輕新人，幾乎不刪改劇情，為要傳承經典，連安以軒本人都很關心劇本。

演員受武打特訓

柯宜勤表示因為戲劇版角色形象鮮明，電影版選演員花了非常多心力，惟男主角「于皓」選得最快，「其實我腦海裡一直有郭先生（郭品超）的影子，但是跟林柏叡通電話的時候，就被他的聲音打動。」而林柏叡也說中選當下有嚇到，但自己也已經準備好了。

電影中有精采打戲，男演員們拍攝前都集中接受武打訓練，林柏叡說自己每天揮不下1、200拳，林輝瑝還練到受傷送醫，連毛弟都不小心左臉挨到武術指導一記扎實正拳，他形容：「力道好像被車撞一樣，當下心想完蛋，這下不能拍了，對不起大家。」電影耗資1億成本，預計拍兩個月，今年暑假上映。

(中國時報)