李明川參賽明星臉加持

亞洲名模陳詠芯完美展演李明川設計的「東方星美人妝」及「璀璨之星裝」。（盧禕祺攝）

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中國時報
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明川（右）為出征全球彩妝展熱身，陳詠芯擔任他的模特兒。（盧禕祺攝）

伊林娛樂「國民彩妝師」李明川，月底將前往新加坡出席全球彩妝展，是台灣唯一受邀代表。他22日帶著曾參加《亞洲超模生死鬥》的陳詠芯「試妝」並「試裝」，坦言原以為只是去當「網美」，得知是大型國際表演秀，必須「全英文」解說，讓他壓力超大，因此睡不好還摔下床又滑一跤，覺得自己像個孤獨老人般淒涼。

李明川說，最近他在伊林群組徵求符合「眼睛內雙」的模特兒供他「練習」，很多人都驚訝問：「你還需要練習？」他說，加入伊林娛樂這幾年，慢慢轉型成藝人，很少真正「化妝」了，平常就算以彩妝師身分出席活動，也多是「表演」局部加強。這次他要跟來自德、法、澳等各國彩妝界菁英競技，「雖然是表演秀，但一張票最便宜要8000元，比正式比賽還恐怖，怎麼說也不能輸！一定要表現出台灣以及亞洲的特色。」

利菁報名試妝

他在群組徵求符合「內雙」的模特兒時，第一個回應的人竟是利菁！她問：「閨密，你需要我嗎？」嚇得他回說：「菁姊，你賣鬧啊！」

雖不知主辦單位會派哪位模特兒給他，李明川還是設計一套別具意義的模特兒「戰袍」，禮服上是他過去20多年來曾合作過的明星：李心潔、孫燕姿、S.H.E、馮德倫、邱澤等人的肖像組合而成，希望有他們的加持，自己可以別那麼緊張。

(中國時報)

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