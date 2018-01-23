張鈞甯調情3招 撩吳秀波春心

2018年01月23日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

中視八點檔大戲《軍師聯盟》播出後收視不斷攀升，劇情也進入高潮，由張鈞甯飾演的「柏夫人」柏靈筠本周即將登場！

張鈞甯劇中本是曹丕安插在司馬懿身邊的眼線，但被司馬懿的才識與智謀吸引動了真情。滿腹才華、擅長琴棋的她，暗地使心機，從第一次見到他，就祭出3招調情，從「以琴傳情」，到貼近對他耳語的「以耳調情」，再到第3招「以身誘情」，讓飾演司馬懿的吳秀波冒冷汗，堪稱「撩叔始祖」。

《武媚娘》始愛演戲

張鈞甯日前也上星座專家唐綺陽的臉書直播，「大叔」吳秀波魅力無敵，連唐綺陽也說是她的菜，還要張鈞甯分享波叔的微信帳號。被唐綺陽問到演哪一部才開始發現愛演戲，張鈞甯透露是直到《武媚娘傳奇》時才真的愛上演戲，之前就只是單純想這件事做得好或不好。透過表演讓她打開很多感受，改變很多自己的想法，接受很多立場，覺得自己一直在打開自己，且透過表演讓她比較放鬆，找到讓自己舒服自在的樣子。

這幾年工作滿檔的張鈞甯重視事業，卻也渴望婚姻，每當唐綺陽開玩笑說「這女生嫁得出去嗎？」她就會迷信地用手指敲木頭，希望玩笑話不要成真，她也認真問了「感情」，唐綺陽則預測她在今年下半年會有機會碰上合適的對象，讓張鈞甯非常期待。

(中國時報)