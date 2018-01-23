女模走男裝周出奇制勝

2018年01月23日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

CHRISTIAN DADA 2018秋冬系列結合東西文化元素，並展出與義大利運動品牌Kappa及美國工作服品牌Dickies的聯名款式。（CFP）

Paul Smith結合自我經驗，將2018秋冬系列注入充滿60年代及迷幻搖滾的氛圍。（CFP）

dunhill移師巴黎男裝周發表，2018秋冬男裝系列汲取拉力賽、英式俱樂部等靈感，透過寬大輪廓、墊肩、皮革工藝玩出優雅年輕風格。（dunhill提供）

向來致力於打造男裝的法國品牌AMI，日前宣布推出為女性打造的男裝系列。（翻攝自AMI官方IG）

2018秋冬巴黎男裝周精彩落幕，除英倫男裝品牌dunhill空降花都，Paul Smith與壓軸的KENZO均以男女合併混秀方式展出最新系列，日裔設計師森川正規操刀的CHRISTIAN DADA，更在秀中使用女模步上伸展台，讓傳統印象中的「男裝」不再拘泥於名詞上的定義，搶攻男裝市場潛在的女客。

法百貨女裝區賣男裝

法國精品集團LVMH旗下的Le Bon Marche百貨，早在2015年就將女裝樓層添加男裝專區，引進AMI、Officine Generale等十餘個男裝品牌，並挑選符合女性穿著的尺碼販賣，出奇制勝的零售手法，也體現在該區塊營業額的增漲上，其中專注於男裝品牌AMI，日前更公布將於2018秋冬開始推出為女性打造的男裝系列。

而強調不分性別設計靈感的CHRISTIAN DADA，2018秋冬系列深受美國導演大衛林區影響，其口中象徵進化概念的螺旋及源自電影《藍絲絨》中的玫瑰圖騰重複出現，並結合東西方手法演繹街頭氣質，與義大利運動品牌Kappa及美國工作服品牌Dickies的聯名款式也格外吸睛。

Paul Smith注入搖滾元素

延續男女混秀風潮的Paul Smith與KENZO，分別透過大膽色彩重回記憶美好年代，Paul Smith將2018秋冬系列注入60年代及迷幻搖滾元素，操刀KENZO的設計師雙人組Carol Lim和Humberto Leon，則取材兩人相知相惜的經過，透過如電影畫面般映放的印花、圖騰呈現於布料之上。固守英倫紳士本質的dunhill，也在最新系列中增加新穎元素，汲取拉力賽、英式俱樂部等靈感，透過寬大輪廓、墊肩、皮革工藝玩出優雅年輕風格。

(中國時報)