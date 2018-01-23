女模走男裝周出奇制勝

CHRISTIAN DADA伸展台上加入女模演繹2018秋冬系列，本季深受美國導演大衛林區影響電影《藍絲絨》中的玫瑰圖騰重複出現於系列中。（CFP）

友善列印
中國時報
報導
CHRISTIAN DADA 2018秋冬系列結合東西文化元素，並展出與義大利運動品牌Kappa及美國工作服品牌Dickies的聯名款式。（CFP）
Paul Smith結合自我經驗，將2018秋冬系列注入充滿60年代及迷幻搖滾的氛圍。（CFP）
dunhill移師巴黎男裝周發表，2018秋冬男裝系列汲取拉力賽、英式俱樂部等靈感，透過寬大輪廓、墊肩、皮革工藝玩出優雅年輕風格。（dunhill提供）
向來致力於打造男裝的法國品牌AMI，日前宣布推出為女性打造的男裝系列。（翻攝自AMI官方IG）

2018秋冬巴黎男裝周精彩落幕，除英倫男裝品牌dunhill空降花都，Paul Smith與壓軸的KENZO均以男女合併混秀方式展出最新系列，日裔設計師森川正規操刀的CHRISTIAN DADA，更在秀中使用女模步上伸展台，讓傳統印象中的「男裝」不再拘泥於名詞上的定義，搶攻男裝市場潛在的女客。

法百貨女裝區賣男裝

法國精品集團LVMH旗下的Le Bon Marche百貨，早在2015年就將女裝樓層添加男裝專區，引進AMI、Officine Generale等十餘個男裝品牌，並挑選符合女性穿著的尺碼販賣，出奇制勝的零售手法，也體現在該區塊營業額的增漲上，其中專注於男裝品牌AMI，日前更公布將於2018秋冬開始推出為女性打造的男裝系列。

而強調不分性別設計靈感的CHRISTIAN DADA，2018秋冬系列深受美國導演大衛林區影響，其口中象徵進化概念的螺旋及源自電影《藍絲絨》中的玫瑰圖騰重複出現，並結合東西方手法演繹街頭氣質，與義大利運動品牌Kappa及美國工作服品牌Dickies的聯名款式也格外吸睛。

Paul Smith注入搖滾元素

延續男女混秀風潮的Paul Smith與KENZO，分別透過大膽色彩重回記憶美好年代，Paul Smith將2018秋冬系列注入60年代及迷幻搖滾元素，操刀KENZO的設計師雙人組Carol Lim和Humberto Leon，則取材兩人相知相惜的經過，透過如電影畫面般映放的印花、圖騰呈現於布料之上。固守英倫紳士本質的dunhill，也在最新系列中增加新穎元素，汲取拉力賽、英式俱樂部等靈感，透過寬大輪廓、墊肩、皮革工藝玩出優雅年輕風格。

(中國時報)

台南晶英酒店 春節住房好康 陽光與英氣 路斯明輕鬆駕馭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。